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Zahraničí

V Alžírsku se zřítil do rokle autobus, nejméně 20 lidí zahynulo a 38 je zraněno

ČTK

Nejméně 20 lidí zahynulo, když se v Alžírsku zřítil do rokle autobus. Dalších 38 osob je zraněných. Počet obětí ale ještě nemusí být konečný, uvedla s odkazem na civilní ochranu agentura AFP. Nehoda se stala v pátek ráno v oblasti Búmirdís asi 50 kilometrů od hlavního města Alžíru.

Autobus, nehoda
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
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Na místě nehody stále zasahují záchranáři, uvádějí místní média. Podle civilní ochrany jsou zranění převáženi do okolních nemocnic za pomoci nejméně 11 sanitek.

Část z nich zamířila do nemocnice v pobřežním městě Búmirdís, kterou podle alžírské televize Ennahar TV navštívil premiér Sífí Ghrajb.

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