V Alpách zemřela česká expertka na kyberbezpečnost, spadla při svlékání bundy

Češka, která ke konci července zemřela po pádu na hoře Wildspitze v rakouských Alpách, byla Adéla Klečková, dvaatřicetiletá expertka na kybernetickou bezpečnost. Informoval o tom v pátek web Blesk.cz. Neštěstí se podle rakouských médií odehrálo 25. července kolem 11:35. Na horu s ní lezl také dvaatřicetiletý Čech, který utrpěl těžká zranění.
Dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu nejvyšší hory Ötztalských Alp a rakouské spolkové země Tyrolsko Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení. Při tom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.
Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce, kteří zavolali záchranáře. Záchranářský vrtulník pak muže přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby.
Klečková se zaměřovala na konflikty v kybernetickém prostoru a také na kybernetický aktivismus. Na londýnské King’s College vystudovala Fakultu válečných studií. V rámci své kariéry vedla výzkumné projekty, které byly zaměřené na kybernetické a informační operace pro Evropský parlament a NATO.
Mimo jiné také napsala první vědeckou práci představující panevropské hnutí kybernetických elfů. Byla rovněž členkou sítě Digital Sherlocks pod záštitou Atlantic Council, připomněl Blesk.cz.
Vzpomínala na ni například politoložka a datová specialistka Eva Klusová z Akademie věd. „Skvělá expertka na internetovou bezpečnost, popularizátorka, ‚šprtka‘ v tom nejlepším slova smyslu – zvídavá, odvážná a nadšená do věcí, které posouvaly hranice. Nebála se mluvit nahlas, vysvětlovat složitá témata ani překračovat vlastní limity. Adélo, odvedla jsi skvělou práci. Čest Tvé památce,“ napsala na sociálních sítích.
Letos v červenci již na horách v zahraničí zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině měsíce zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku.
O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan. V neděli pak u hornorakouského Hinterstoderu zemřela sedmačtyřicetiletá turistka z Česka, záchranáři ji našli ve skalní strži pod stezkou.
V italských Alpách také 6. srpna zemřela dívka z České republiky narozená v roce 2013. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale nakonec podlehla.
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