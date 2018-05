V Albánii zadrželi 17 podezřelých z mezinárodní sítě padělatelů, vyráběli pasy zemí EU

před 1 hodinou

V Albánii bylo zadrženo 17 lidí podezřelých ze zapojení do mezinárodní zločinecké sítě, která vyráběla falešné osobní doklady umožňující dostat se ilegálně do USA, Kanady a Británie. Podle agentury AP to oznámila albánská policie. Ve zveřejněném prohlášení se uvádí, že úřady provedly razie ve čtyřech ilegálních dílnách v Albánii, v nichž se vyráběla padělaná víza, pasy a osobní doklady členských zemí Evropské unie. Policie také zabavila značné množství peněz. AP poznamenala, že sedm podobných tajných dílen bylo objeveno rovněž v Řecku. Police uvedla, že během vyšetřování zločinecké sítě zabývající se paděláním dokumentů policisté v Albánii, Řecku a dalších zemích zadrželi už 41 podezřelých.

autor: ČTK | před 1 hodinou