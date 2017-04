V Africe začne testování vakcíny proti malárii. Funguje jen částečně, zapotřebí jsou čtyři očkování

před 38 minutami

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že příští rok začne v Keni, Malawi a Ghaně testovat první vakcínu proti malárii. Počítá s očkováním statisíců dětí, otázkou ale zůstává, zda chudé země budou schopny každé dítě očkovat čtyřikrát, což je pro účinnost látky zásadní.

Doporučujeme

Nairobi - Africké státy Keňa, Malawi a Ghana jsou první na světě, které byly vybrány k testování první vakcíny proti malárii. Oznámila to v pondělí Světová zdravotnická organizace (WHO). Testování látky uvedené státy zahájí příští rok. Hlavními pacienty budou statisíce dětí, u kterých je nejvyšší riziko, že nemoc bude mít fatální následky.

Vakcína, která je úspěšná pouze částečně, může společně se stávajícími metodami zachránit desítky tisíc životů, uvedla ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Rebecca Moetiová. Otázkou ale podle ní je, zda země, ve kterých panuje chudoba, budou schopny každé dítě očkovat čtyřikrát, což je pro efektivitu látky zásadní.

Malárie je stále jedním z největších zdravotních problémů na světě, každý rok se touto nemocí nakazí 200 milionů osob. Asi 500 000 lidí, většinou dětí z Afriky, následkem choroby každoročně umírá. Hlavní formou ochrany jsou sítě proti komárům a repelenty.

Malárii přenášejí samičky komára rodu anofeles. K příznakům patří horečka, zimnice, pocení, bolesti kloubů a hlavy, zvracení a křeče. Až 90 procent světových případů nákazy malárií bylo v roce 2015 zaznamenáno v subsaharské Africe.

Mezi rokem 2000 a 2015 se díky celosvětovému úsilí podle WHO podařilo snížit četnost nákazy malárií o 62 procent. Podle OSN jsou však tyto údaje, vzhledem k nedostatku dat z 31 afrických zemí, tak nepřesné, že ve skutečnosti není jasné, zda se výskyt malárie v posledních 15 letech zvýšil, či snížil.

Keňa, Ghana a Malawi byly vybrány, protože jejich zdravotnictví se již dlouho potýká s vysokým počtem případů nákazy malárií, navzdory preventivním programům. Vakcína bude testována na dětech ve věku pět až 17 měsíců.

Světová zdravotnická organizace doufá, že malárie bude do roku 2040 zcela vymýcena. Rezistence vůči lékům proti malárii a přípravkům k hubení komárů se přitom zvyšuje.

"Velmi pomalý pokrok v této oblasti je zarážející. Obzvlášť pokud přihlédneme k tomu, že malárie se na světě vyskytuje tisíce let a hrála zásadní roli v lidské evoluci, jelikož tvarovala genetický profil afrických populací," napsala v prosincovém vydání vědeckého časopisu The New England Journal of Medicine profesorka tropických infekčních chorob z Královské univerzity v Londýně Kathryn Maitlandová.

"Srovnejme to s posunem v léčbě HIV, nemoci, která se na světě vyskytuje o něco déle než 30 let," dodala.

Vakcínu proti malárii vyrobila farmaceutická společnost GlaxoSmithKline. Pilotní program očkování, který vyjde na 49 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč) financuje světová aliance pro vakcinaci-GAVI, mezinárodní sdružení UNITAID a mezinárodní fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií.