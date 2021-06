V nové komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) vedle jejího předsedy Radka Příhody a již dříve avizovaného zástupce Ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty budou Libor Kovařík, Antonín Kordula a Václav Hartman. Na dnešním jednání to schválil výkonný výbor FAČR. Komise hodlá zveřejňovat případné tresty pro chybující rozhodčí. Výbor dnes také schválil, aby jeho předseda Petr Fousek navrhl generálního sekretáře. Zda to znamená konec Jana Paulyho v této funkci, to Fousek výslovně nepotvrdil.