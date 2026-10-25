"Uznávám svou porážku." Vučić v čele Srbska zřejmě končí

Dlouholetý hegemon srbské politiky Aleksandar Vučić uznal porážku své strany v dnešních předčasných parlamentních volbách, informují agentury. Vyhrála podle něj opoziční Studentská kandidátka. Agentura APA píše, že Vučić vystoupil nečekaně ještě před oznámením výsledků voleb.
"Stále nemáme konečné výsledky, ale na základě vzorku ... je jasné, že jsme tyto volby prohráli," oznámil Vučić. Studentská kandidátka ve 250členném parlamentu podle něho obsadí 135 až 140 křesel, jím vedené Jednotné Srbsko získá asi 105 mandátů. Žádné jiné uskupení se do parlamentu nedostane, dodal.
Dnešní volby se konaly v napjaté atmosféře a provázel je mimořádný zájem, hlasovat přišlo nejvíce lidí od rozpadu Jugoslávie v roce 1992.
Vučić je u moci od roku 2012 a jeho kritici jej viní z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Tato událost vyvolala demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za tuto událost. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označují za Vučičův režim.
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