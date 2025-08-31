Uznáte Palestinu? Pak anektujeme Západní břeh, vyhrožuje Izrael

Izraelský bezpečnostní kabinet podle jednoho z ministrů v neděli večer jednal hlavně o válce v Gaze. Na programu je ale i možnost rozšíření izraelské svrchovanosti na Západní břeh, tedy faktická anexe území obsazeného ve válce v roce 1967.
Není zatím jasné, kde a od kdy by případné rozšíření izraelské svrchovanosti na Západní břeh mělo platit, zda by se týkalo všech nebo jen některých izraelských osad, případně konkrétních oblastí, jako je údolí Jordánu. Nejisté také zůstává, zda po jednání kabinetu budou následovat konkrétní kroky, protože by se jednalo o zdlouhavý legislativní proces.
Jakýkoli krok směrem k anexi by pravděpodobně vyvolal ostrou kritiku Palestinců, kteří si toto území nárokují pro budoucí stát, stejně jako arabských i západních zemí. Není přitom ani jasné, jaký postoj k celé věci zastává americký prezident Donald Trump. Bílý dům ani ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.
Mluvčí izraelského ministra zahraničí nereagoval na žádost o komentář k tomu, zda ministr Gideon Saar tento krok projednal se svým americkým protějškem Markem Rubiem při návštěvě Washingtonu tento týden. Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua okamžitě nereagovala na komentář k tomu, zda premiér anexi podporuje.
Minulý slib Netanjahua anektovat židovské osady a údolí Jordánu byl v roce 2020 zrušen ve prospěch normalizace vztahů se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem v rámci tzv. Abrahámových dohod. Tyto dohody zprostředkoval Trump v době svého prvního funkčního období.
Ani kancelář palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse na žádost o komentář okamžitě nereagovala. Spojené státy v pátek oznámily, že Abbásovi nedovolí cestu do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN, kde několik spojenců USA hodlá uznat Palestinu jako stát.
Izrael, který čelí rostoucí mezinárodní kritice kvůli válce v Pásmu Gazy, rozhořčila oznámení Francie, Británie, Austrálie a Kanady, že na summitu při Valném shromáždění OSN v září oficiálně uznají palestinský stát.
Nejvyšší soud OSN v roce 2024 uvedl, že izraelská okupace palestinských území, včetně Západního břehu, a tamní osady jsou nelegální a Izrael by se měl co nejdříve z území stáhnout. Izrael tvrdí, že tato území nejsou z právního hlediska okupována, protože se nacházejí na sporném území. OSN a většina mezinárodního společenství ale území považuje za okupovaná.
Anexe východního Jeruzaléma a Golanských výšin Izraelem před desítkami let nebyla mezinárodně uznána.
Členové Netanjahuovy vládní koalice již roky volají po tom, aby Izrael formálně anektoval části Západního břehu. Nárok na tato území odůvodňují historickým významem pro židovský národ a odkazy na biblické události.