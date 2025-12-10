"Užitečný nástroj pro ruský stát." Putin zdrojem z Afriky platí válečnou mašinerii

Rusové v roce 2021 převzali kontrolu nad doly ve Středoafrické republice. Tito vojáci prosluli svým násilím a bezohledností. "Žoldáci jsou obviněni z vraždění lidí a mučení, které praktikují, aby si upevnili svou kontrolu nad obchodem a ochránili své pozice," píše britský The Telegraph.
Nástupci Wagnerovy skupiny, kteří na místě nyní působí, před dvěma měsíci v této africké zemi poblíž dolu Ndassima údajně zastřelili deset místních hledačů zlata. O dva týdny později zajali dalších deset mužů a několik dní je zadržovali ve sluncem rozpálených kovových kontejnerech. Podle místních médií nejméně jeden zajatec zemřel. Podobných incidentů se za poslední čtyři roky, kdy Rusové v Africe operují, stalo několik.
V dalším africkém státě - Burkině Faso zase začátkem roku získala ruská společnost Nordgold licenci na těžbu zlata z ložiska Niou v provincii Kourwéogo. Přitom má Nordgold přístup už k dvěma dalším dolům v této zemi.
Za hranicemi v Mali začala vojenská junta podporovaná Kremlem letos v létě stavět rafinerii zlata ve spolupráci s ruským konglomerátem Jadran Group. Zařízení bude mít kapacitu 200 tun a očekává se, že se stane zpracovatelským centrem pro celý region.
Rusko se čím dál víc zapojuje do obchodu se zlatem v Africe. Drahý kov se snadno přepravuje a pašuje. Je také jednoduché ho tavit a lehce maskovat jeho původ. "Dobře se 'pere' na zavedených černých trzích. To z něj činí užitečný nástroj pro ruský stát a jeho podniky, které chtějí obejít západní sankce," komentuje The Telegraph.
Zlato se pro Rusy stalo ještě důležitějším poté, co americký prezident Donald Trump minulý měsíc uvalil nové sankce na dvě největší ruské ropné společnosti. "Zlato nikdy nebylo pro Rusko tak důležité. Dlouhou dobu ho hromadilo a od invaze ho využívá," popisuje expert z výzkumného ústavu RAND Europe John Kennedy.
"Zlato je klíčové pro zvládání rostoucího ekonomického tlaku, který představuje zvyšující se rozpočtový deficit a nové sankce vůči klíčovým ropným exportním společnostem. Rusko se snaží využít zlato kvůli přístupu na mezinárodní trhy," doplňuje.
Rusko samo disponuje obrovskými ložisky zlata. Každý rok vyprodukují více než 300 tun. Poptávka po drahém kovu je ale tak velká, že se Rusové přesunuli právě do Afriky. Jejich kroku využívají i tamní vůdci - přístup k dolům bývá často součástí vzájemných dohod.
"Zlato je pro Rusko strategickou prioritou, rozvíjí pomocí něj mezinárodní vztahy. Viděli jsme, že v době války (na Ukrajině) vytvářelo tyto vztahy v oblasti dalších nerostných surovin. S tím, jak se Rusko dostává pod stále větší tlak Západu, zlato nabývá na významu," upozorňuje Kennedy.
Mezi lety 2006 a 2020 Rusko přidalo do svých rezerv více zlata než jakákoli jiná země. Moskva se tímto způsobem také snaží omezit svou závislost na americkém dolaru a upřednostňuje právě zlato a čínský jüan, aby byla země stabilnější.
Putin tento proces urychlil poté, co Západ uvalil na Moskvu v roce 2014 sankce kvůli anexi Krymu. Když Putin v roce 2022 zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, chlubilo se Rusko pátým místem v žebříčku největších zlatých rezerv na světě. Vědci mají ale pochybnosti o transparentnosti ruských údajů.
Zlato nebylo jedinou ruskou prioritou v Africe. Moskva usilovala o další zdroje, jako je třeba hliník. Podle vedoucího oddělení sledování špinavých peněz v protikorupční skupině Transparency International Russia Vladislava Netjaeva se kvůli pokračující agresi na Ukrajině staly drahé kovy spolu s kryptoměnami důležitou součástí financování ruského válečného průmyslu.