„Uzavírám knihu svého premiérství.“ Starmer končí ve funkci

Nyní již bývalý britský premiér Keir Starmer v pondělí ve svém posledním vystoupení v roli předsedy vlády prohlásil, že je pyšný na to, že Spojené království je nyní silnější než v době, kdy se řízení kabinetu před dvěma lety ujal. Starmer, který následně odjel ke králi Karlu III., aby mu formálně předal rezignaci, zároveň vyjádřil plnou podporu svému nástupci Andymu Burnhamovi.
„Uzavírám knihu svého premiérství. Má práce skončila,“ řekl Starmer. Poznamenal, že bylo výsadou a poctou sloužit Británii a jejímu lidu jako premiér. „Jsem si jistý, že Británie je nyní silnější a spravedlivější než před dvěma lety,“ uvedl. „Nyní předávám štafetový kolík Andymu Burnhamovi, přeji mu mnoho úspěchů. Má mou plnou podporu,“ dodal.
Za Starmerem při jeho posledním projevu u premiérského sídla Downing Street stály desítky jeho přátel a spojenců včetně vicepremiéra Davida Lammyho či ministryně financí Rachel Reevesové.
Starmer už dopoledne zveřejnil na síti Instagram video, ve kterém uvedl, že je hrdý na to, že opouští premiérské křeslo v době, kdy je na tom Británie lépe než před jeho nástupem. Poznamenal, že otázka ke stavu země je zkouškou pro každého odcházejícího premiéra.
Labouristická strana si minulý týden v pátek zvolila za svého lídra Burnhama, který v této funkci Starmera vystřídal. Šéf vládní strany se v Británii stává také premiérem. Burnham po odchodu Starmera z královského paláce rovněž navštíví panovníka, který ho pověří sestavením vlády.
Buckinghamský palác v krátkém prohlášení uvedl, že Starmera v pondělí přijal král, kterému předal rezignaci na premiérskou funkci, a že Karel III. tuto rezignaci přijal. Zveřejněna byla i fotografie krále a Starmera, na které si oba třesou pravicí.
Portál BBC uvedl, že návštěva krále končícím premiérem a následně nastupujícím premiérem se může jevit jako staromódní rituál, je to však ustálený proces předání moci.
Třiašedesátiletý Starmer se dva roky po vítězství v celostátních volbách stal jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co politické zvraty, skandály a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou Britům slíbil. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
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