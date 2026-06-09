Už žádný další Orbán! Pětice zemí EU chce omezit hlasovací práva nováčků

Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska, do něhož nahlédla agentura Reuters.
Pětice zemí se snaží prosadit, aby si EU vypracovala silnější záruky vůči budoucím členským zemím. Důvodem jsou částečně předchozí zkušenosti s „úpadkem demokracie v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána“.
Státy unie diskutují o změně pravidel pro nové členy zejména ve spojení s deklarovaným záměrem Černé Hory připojit se k EU v roce 2028. Mezi další státy, které usilují o posun v přístupových jednáních, patří Albánie, Ukrajina a Moldavsko.
Dokument pěti zemí nastínil možné varianty, které by mohly být zakotveny v budoucích přístupových smlouvách. Mezi ně patří nové monitorovací mechanismy a ochranné doložky, které by umožnily přijmout opatření v případě závažného úpadku v oblastech, jako je demokracie a svoboda médií.
"EU by měla vést diskusi o možnosti dočasného, přechodného omezení hlasovacích práv nových členských států, zejména v těch oblastech, kde je požadována jednomyslnost," stojí v prohlášení. Mezi otázky, ve kterých je vyžadována shoda všech unijních států, patří například rozhodnutí o rozšíření EU, zahraniční politika unie a rozpočet.
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