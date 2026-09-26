Už žádná další Ceuta. Německý ministr žádá rychlejší vyhošťování po hromadném vpádu

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes vyzval k zavedení zrychleného postupu při vyhošťování osob v souvislosti s hromadným překračováním hranic, jako se to stalo například v červenci ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Napsala to agentura Reuters.
"Potřebujeme nový evropský mechanismus pro řešení migračních krizí," řekl Dobrindt na úvod setkání v Mnichově, kam přijely jeho protějšky z Evropské unie a eurokomisař pro vnitřní záležitosti a migraci Magnus Brunner. Německý ministr uvedl, že k výjimečným situacím podobným té v Ceutě docházelo na vnějších hranicích EU opakovaně. "Tyto vlny nejsou způsobeny humanitární krizí, ale dezinformacemi," řekl.
Dobrindt zároveň vyzval k zavedení zrychleného postupu pro repatriaci v případech, kdy úřady shledají, že se jedná o výjimečnou situaci nesouvisející s humanitární krizí. V takových situacích by zemím podle něj měla pomáhat také evropská agentura pro ochranu hranic Frontex, a to vysláním jednotky rychlého nasazení do 24 hodin.
Do španělské Ceuty na konci července nelegálně vniklo přes moře a po souši z Maroka sedm až osm desítek tisíc lidí. Většina z nich se dobrovolně vrátila v několika následujících dnech, zhruba 12.000 jich tam ale stále zůstává.
V Madridu v sobotu protestovaly tisíce lidí proti postupu španělské levicové vlády v této migrační krizi, obviňovaly ji z nechránění hranic Španělska a požadovaly předčasné parlamentní volby. Příští volby se mají konat až v srpnu 2027.
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