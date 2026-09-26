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Zahraničí

Už žádná další Ceuta. Německý ministr žádá rychlejší vyhošťování po hromadném vpádu

ČTK
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes vyzval k zavedení zrychleného postupu při vyhošťování osob v souvislosti s hromadným překračováním hranic, jako se to stalo například v červenci ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Napsala to agentura Reuters.

Police escort migrants from Benitez Beach to be relocated to the camp set up at the port of Ceuta
Do španělské Ceuty na konci července nelegálně vniklo z Maroka sedm až osm desítek tisíc lidí. Většina z nich se dobrovolně vrátila, zhruba 12.000 jich tam ale stále zůstává. Policie se je na snímku snaží eskortovat do tábora zřízeného v přístavuFoto: REUTERS – Anna Surinyach
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"Potřebujeme nový evropský mechanismus pro řešení migračních krizí," řekl Dobrindt na úvod setkání v Mnichově, kam přijely jeho protějšky z Evropské unie a eurokomisař pro vnitřní záležitosti a migraci Magnus Brunner. Německý ministr uvedl, že k výjimečným situacím podobným té v Ceutě docházelo na vnějších hranicích EU opakovaně. "Tyto vlny nejsou způsobeny humanitární krizí, ale dezinformacemi," řekl.

Germany hosts EU Migration Meeting to discuss border protection, deportations
"Tyto vlny nejsou způsobeny humanitární krizí, ale dezinformacemi," řekl Alexander Dobrindt Foto: REUTERS – Angelika Warmuth

Dobrindt zároveň vyzval k zavedení zrychleného postupu pro repatriaci v případech, kdy úřady shledají, že se jedná o výjimečnou situaci nesouvisející s humanitární krizí. V takových situacích by zemím podle něj měla pomáhat také evropská agentura pro ochranu hranic Frontex, a to vysláním jednotky rychlého nasazení do 24 hodin.

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Do španělské Ceuty na konci července nelegálně vniklo přes moře a po souši z Maroka sedm až osm desítek tisíc lidí. Většina z nich se dobrovolně vrátila v několika následujících dnech, zhruba 12.000 jich tam ale stále zůstává.

V Madridu v sobotu protestovaly tisíce lidí proti postupu španělské levicové vlády v této migrační krizi, obviňovaly ji z nechránění hranic Španělska a požadovaly předčasné parlamentní volby. Příští volby se mají konat až v srpnu 2027.

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„Policisté nenávidí muslimy, i nás španělské muslimy. Drží s fašisty a neonacisty, kteří sem táhnou a útočí na Maury,“ říká jedna z místních z Ceuty. | Video: Veronika Rodriguez
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