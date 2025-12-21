Už více než polovina unesených školáků je doma. Nigerijci osvobodili dalších 130 dětí

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než 230milionové země. V neděli o tom informovala agentura AFP.
Ozbrojenci 21. listopadu unesli 303 dětí a 12 zaměstnanců internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Asi 50 žáků následně uprchlo a začátkem prosince se vládě podařilo zajistit propuštění zhruba stovky školáků.
Jakým způsobem byli osvobozeni zbývající žáci, nebo jestli se vládě podařilo vyjednat jejich propuštění, není jasné. Podle mluvčího prezidentské kanceláře ale už v zajetí nezůstává žádné dítě.
Nigérie je přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity. Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.
Úchvatná Villa, po 100 letech má 10 výher v řadě. Barcelona urvala důležité vítězství
Fotbalisté Aston Villy v 17. kole anglické ligy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě. Dvěma góly se o to zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu.
Sparta znovu selhala, od Vítkovic doma schytala šest gólů. Vedou Pardubice
Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Poslední adventní víkend se obchodníkům vydařil, nákupy dárků vrcholí
Tržby obchodů v Česku stouply o posledním adventním víkendu nejčastěji o několik procent v porovnání s víkendem předchozím. V případě hraček tržby stouply ale i o víc než čtvrtinu. Vyplývá to z informací oslovených obchodníků. Kromě hraček lidé nejvíc nakupovali elektrospotřebiče v čele s mobilními telefony, ale například i jízdní kola.
ŽIVĚRusové unesli na 50 vesničanů ze Sumské oblasti, oznámili Ukrajinci
Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odvezli asi 50 civilistů. Podle serveru Suspilne to uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že Rusové civilisty zadrželi zřejmě ve čtvrtek a odvezli je v sobotu.