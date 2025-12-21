Přeskočit na obsah
21. 12. Natálie
Zahraničí

Už více než polovina unesených školáků je doma. Nigerijci osvobodili dalších 130 dětí

ČTK

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než 230milionové země. V neděli o tom informovala agentura AFP.

Již začátkem prosince se nigerijské vládě podařilo zajistit propuštění zhruba stovky z necelých 300 unesených školáků.
Již začátkem prosince se nigerijské vládě podařilo zajistit propuštění zhruba stovky z necelých 300 unesených školáků.Foto: REUTERS
Ozbrojenci 21. listopadu unesli 303 dětí a 12 zaměstnanců internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Asi 50 žáků následně uprchlo a začátkem prosince se vládě podařilo zajistit propuštění zhruba stovky školáků.

Jakým způsobem byli osvobozeni zbývající žáci, nebo jestli se vládě podařilo vyjednat jejich propuštění, není jasné. Podle mluvčího prezidentské kanceláře ale už v zajetí nezůstává žádné dítě.

Nigérie je přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity. Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.

