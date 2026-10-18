Už to zase funguje. Ukrajina znovu dostává od USA informace o ruských raketách, řekl Zelenskyj

Ukrajina znovu dostává informace od Spojených států ohledně vypálení ruských balistických raket. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to řekl ve vysílání americké stanice NBC, uvedla agentura Reuters. Americké úřady i prezident Donald Trump tvrdili, že předávání informací, které Ukrajině umožňují lépe reagovat na ruskou hrozbu, nepřerušili.
Zelenskyj tento týden na sociálních sítích napsal, že ukrajinská armáda nedostala od americké strany včasné varování o vypálených ruských balistických raket, které pak dopadly na Kyjev. Ukrajinský prezident ve vysílání řekl, že sdílení bylo krátce přerušeno. „Nyní to funguje,“ řekl také.
Omezení přístupu k tajným informacím by podle médií mohlo souviset s původním odmítavým postojem Ukrajiny vůči požadavku amerického prezidenta Donald Trumpa, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie.
Trump minulou neděli ohlásil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev tvrdí, že se takových útoků zdržel několik dní. Zelenskyj pak ohlásil obnovení úderů, což odůvodnil tím, že Rusko své útoky na energetickou infrastrukturu na Ukrajině nezastavilo.
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