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Zahraničí

Už to zase funguje. Ukrajina znovu dostává od USA informace o ruských raketách, řekl Zelenskyj

ČTK
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Ukrajina znovu dostává informace od Spojených států ohledně vypálení ruských balistických raket. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to řekl ve vysílání americké stanice NBC, uvedla agentura Reuters. Americké úřady i prezident Donald Trump tvrdili, že předávání informací, které Ukrajině umožňují lépe reagovat na ruskou hrozbu, nepřerušili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Snímek z 24. srpna 2026.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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Zelenskyj tento týden na sociálních sítích napsal, že ukrajinská armáda nedostala od americké strany včasné varování o vypálených ruských balistických raket, které pak dopadly na Kyjev. Ukrajinský prezident ve vysílání řekl, že sdílení bylo krátce přerušeno. „Nyní to funguje,“ řekl také.

Omezení přístupu k tajným informacím by podle médií mohlo souviset s původním odmítavým postojem Ukrajiny vůči požadavku amerického prezidenta Donald Trumpa, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie.

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Trump minulou neděli ohlásil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev tvrdí, že se takových útoků zdržel několik dní. Zelenskyj pak ohlásil obnovení úderů, což odůvodnil tím, že Rusko své útoky na energetickou infrastrukturu na Ukrajině nezastavilo.

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