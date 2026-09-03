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Zahraničí

„Už to není běžná migrační krize.“ Kvůli Ceutě se demonstrovalo, Sánchez pod tlakem

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák,ČTK
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Desítky tisíc lidí ve středu demonstrovaly napříč Španělskem na podporu Ceuty, která se stále potýká s následky masivního přílivu migrantů z Maroka. Protesty, svolané španělským svazem obcí z iniciativy opoziční Lidové strany (PP), se staly také výrazem sílící kritiky vlády premiéra Pedra Sáncheze, jehož vláda je kvůli krizi pod tlakem.

Demonstration in support of Ceuta residents amidst migrant crisis, in Madrid
Demonstranti drží vlajky během demonstrace na podporu obyvatel španělské severoafrické enklávy Ceuta po nedávném masovém příchodu migrantů z Maroka, Madrid, Španělsko, 2. září 2026.Foto: REUTERS – Violeta Santos Moura
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V Madridu se podle úřadů sešlo kolem 50 tisíc lidí, v samotné Ceutě asi 20 tisíc a ve Valencii 25 tisíc. Demonstrací se účastnili šéf PP Alberto Núñez Feijóo i lídr nacionalistického Voxu Santiago Abascal.

Podle médií v Madridu zněla různá hesla, například Ceuta se neprodává, Ceuta se brání“, „Ceuta je Španělsko“ a „Pedro Sánchezi, odstup“. Objevila se také hesla „Ne invazi, braňte Ceutu, braňte Španělsko“, „Vetřelci, vyhoštění“ nebo výzvy k Sánchezovu uvěznění.

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Bod zlomu

Krize vypukla na konci července, kdy podle různých odhadů dorazilo z Maroka do Ceuty kolem 70 až 80 tisíc lidí. Většina se následně vrátila, podle současných odhadů však ve městě zůstává asi pět tisíc migrantů, přibližně polovina z nich jsou nezletilí. Místní úřady uvádějí ještě vyšší počet.

Ceuta podle svého prezidenta Juana Jesúse Vivase dosáhla „bodu zlomu“ a situaci označuje za narušení územní integrity, nikoli běžnou migrační krizi.

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23 případů sexuálního násilí

Napětí navíc provází bezpečnostní problémy. Podle španělské prokuratury bylo od masového příchodu zaznamenáno 23 případů sexuálního násilí, včetně devíti případů týkajících se dětí. Prokurátorka Silvia Rojasová upozornila, že skutečný počet může být vyšší, protože část obětí útoky nehlásí.

Politicky nejcitlivější zůstává otázka role Maroka. Uniklý policejní dokument podle médií naznačil, že marocké síly mohly migrantům k přechodu hranice aktivně či pasivně napomáhat.

Španělské ministerstvo vnitra však existenci zprávy, která by Maroko přímo vinila, odmítlo.

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Sánchez naopak poukazuje na dezinformace na sociálních sítích a tvrdí, že jejich šíření mohly podporovat Rusko, Izrael a mezinárodní krajní pravice. Moskva i Izrael obvinění odmítly.

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Opozice premiéra obviňuje z podcenění varování a příliš vstřícného postoje k Rabatu. Spor tak přerůstá v jednu z nejvážnějších politických krizí Sánchezovy vlády před volbami v roce 2027.

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