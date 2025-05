Už to konečně pochopte. Putina zastaví jen jedno, vzkazují frustrovaní Ukrajinci

Trojice ukrajinských vojáků pozorně sledovala, jak dopadne istanbulské jednání o příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Shodli se, že dosažení dohody neočekávají a nevěří, že Rusko své útoky chce doopravdy zastavit.

Ukrajinští vojáci jsou skeptičtí ohledně příměří. "Jak dlouho to ještě zvládneme," ptají se | Video: Reuters

Ukrajinský minometčík Ivan, protiletadlový střelec Valerij a taktický instruktor s volacím znakem Mechan přebývají na malém vesnickém statku v Doněcké oblasti nedaleko frontové linie. Odpočívají tady a jako vojáci 72. mechanizované brigády se připravují na další bojové nasazení u Pokrovska.

Ohledně příměří s agresory jsou skeptičtí. "Rusové pořád útočí. Neustále. Kousek po kousku ukusují naši zemi za pomoc svých obrovských sil. Mluví o příměří, ale zastavení palby neplánují, příměří totiž nechtějí," popsal pro agenturu Reuters 48letý Valerij.

Jeho spolubojovník, seržant Mechan, dodal: "Třetím rokem války by měl každý pochopit, že Putin nepřestane, pokud na něj nebude vyvíjen nátlak a Ukrajinu nepodpoří celý svět."

Ač trojice podporuje příměří, obává se budoucnosti. "Zatím se držíme. Ale jak dlouho to všechno bude trvat? Potřebujeme více lidí a více vojenské pomoci. Oni mají 140 milionů lidí a my 40 milionů. Jak dlouho to asi zvládneme," uvedl Mechan.

