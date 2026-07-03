„Už si to nemůžeme dovolit.“ Německo chystá tvrdé změny nemocenské, lékaři zuří

Pokud budou chtít němečtí zaměstnanci zůstat během nemoci doma, budou muset hned první den osobně zamířit do ordinace pro neschopenku. Počítá s tím nový návrh kancléře Friedricha Merze, který si klade za cíl zvýšit produktivitu stagnující německé ekonomiky. Opatření má nahradit systém zavedený v době covidu, kdy stačilo lékaři zavolat a oficiální potvrzení doložit až od třetího dne absence.
„Už nemůžeme akceptovat mimořádně vysokou míru nemocenské v našich firmách,“ prohlásil Merz před novináři.
„Rušíme možnost získat neschopenku po telefonu a zavádíme povinnost předložit lékařské potvrzení už od prvního dne nemoci,“ dodal s tím, že si uvědomuje, o jak nepopulární opatření jde. Oblíbenost samotného kancléře v poslední době je také velmi nízká.
Podle Merze si Německo už nemůže dovolit konkurenční nevýhodu, kterou dlouhodobé absence na pracovištích způsobují.
Zatímco zaměstnavatelé krok vlády podle očekávání vítají, u německých odborů vyvolal ostrou vlnu kritiky. Šéf odborového svazu Verdi Werneke obvinil kancléře z toho, že vůči zaměstnancům vytváří kulturu nedůvěry.
Proti změně se postavili také samotní lékaři, kteří varují před zahlcením ordinací. „Naše čekárny by zaplavili pacienti, kteří osobní vyšetření vůbec nepotřebují a pro které by bylo lepší zůstat doma v posteli,“ uvedlo Německé sdružení praktických lékařů, které vládní návrh označilo za „naprostou katastrofu“.
Podle statistik stráví průměrný Němec na nemocenské zhruba tři týdny ročně, což odpovídá asi 15 pracovním dnům. To je sice méně než například ve Francii, ale více než ve Švédsku, Nizozemsku, Dánsku, Polsku nebo Itálii.
Merzův zásah do systému nemocenských je součástí širšího balíku reforem, které mají zvýšit produktivitu země a stabilizovat německé veřejné finance. Opatření vyjednala kancléřova středopravá unie CDU/CSU s koaličními sociálními demokraty (SPD).
Součástí vládního balíčku je vedle osekávání byrokracie také postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. Ten by se mohl v příštích desetiletích posunout ze současných 67 až na 70 let.
Merz zároveň plánuje snížit daně lidem s nízkými a středními příjmy. Výpadek příjmů chce pak vláda kompenzovat vyšším zdaněním občanů, kteří vydělávají více než 250 tisíc eur ročně.
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