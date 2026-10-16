„Už s ním nejednejme.“ Trump vyostřil spor se Zelenským, s Putinem je prý lepší řeč

Spor Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským se dál vyostřuje. Den poté, co ukrajinský prezident přiznal, že se cítí svým americkým protějškem zrazený, Trump prohlásil, že Zelenskyj není někdo, s kým by měly Spojené státy jednat. Obvinil ho také z toho, že nechce mír, a dodal, že se mu s ním vyjednává hůře než s Vladimirem Putinem. Znovu přitom otevřel otázku ukrajinských prezidentských voleb.
„Zelenskyj není někdo, s kým bychom měli jednat. Nechce se dohodnout. Říká, že chce, ale není to pravda. Ne, Zelenskyj mi není příliš sympatický,“ prohlásil Trump ve čtvrtečním pořadu Finnerty stanice Newsmax, který se natáčel přímo v Bílém domě.
Americký prezident se tak vyjádřil ve stejný den, kdy Ukrajina obnovila údery na ruskou ropnou infrastrukturu – ve čtvrtek drony zasáhly rafinerii v Rjazaňské oblasti a způsobily tam rozsáhlý požár.
Kyjev tím ukončil třídenní pauzu v útocích na ruské rafinerie. Zelenskyj to zdůvodnil tím, že Moskva navzdory energetickému příměří, které Trump oznámil v neděli, pokračovala v útocích na ukrajinskou energetickou síť. „Skončili jsme,“ komentoval obnovení operací Zelenskyj pro deník Financial Times.
Trump v rozhovoru obnovení ukrajinských útoků odsoudil a obvinil Kyjev, že přispívá k růstu světových cen ropy. „Pokud mi teď řeknete, že Zelenskyj znovu útočí na rafinerie, jediné, čeho tím dosahuje, je růst světových cen ropy. Myslím, že je to ostuda. Je mnoho dalších míst, na která lze zaútočit. Když ale útočíte na rafinerie, které vyrábějí naftu pro nás i celý svět, pak světu nijak neprospíváte,“ uvedl americký prezident.
Vztahy na bodu mrazu
Vztahy mezi Trumpem a Zelenským se v posledních dnech propadly na nejhorší úroveň od jejich nechvalně proslulé potyčky v Bílém domě z února 2025. Nynější roztržku mezi oběma lídry vyvolal krok americké administrativy z minulého týdne, kdy Washington oznámil výjimku ze sankcí, která Rusku umožňuje dodat na světové trhy dalších 300 tisíc tun nafty.
V sobotu pak Trump prohlásil, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. O den později nečekaně oznámil, že Rusko i Ukrajina souhlasily s okamžitým energetickým příměřím. Jeho oznámení překvapilo obě válčící strany, přičemž Moskva v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračovala.
Kyjev si zároveň stěžuje na omezení sdílení amerických zpravodajských informací a přístupu k satelitní síti Starlink, což výrazně komplikuje ukrajinskou obranu. Ve středečním rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem Zelenskyj přiznal, že se cítí zrazený.
„Bolí to, když si prezident Trump vybere jednu stranu a není to ta naše,“ uvedl Zelenskyj. Zároveň dodal, že podle něj Trumpovi poradci amerického prezidenta vedou špatným směrem.
„Myslím, že by se měly konat volby“
Trump v rozhovoru pro Newsmax rovněž znovu otevřel otázku prezidentských voleb na Ukrajině a zpochybnil, zda má Zelenskyj stále podporu obyvatel. „Myslím, že by se měly konat volby. Nikdo mi neříká, že jsou Ukrajinci spokojení s tím, že jim rakety dopadají na bytové domy,“ prohlásil šéf Bílého domu.
Na Ukrajině však od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 platí válečný stav, který podle tamních zákonů konání celostátních voleb znemožňuje.
Trump také opět zkritizoval svého předchůdce Joea Bidena za poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě miliard dolarů. Zdůraznil, že jeho prioritou je nyní doplnění amerických zbrojních zásob, zejména střel Patriot a Tomahawk. Spojené státy je podle něj začnou nabízet spojencům k nákupu, až budou mít vlastní arzenál dostatečně doplněný.
„Se Zelenským se mi jedná obtížněji než s Putinem“
Na otázku, zda válka skončí ještě před koncem jeho funkčního období, Trump vyjádřil optimismus. Zároveň však zpochybnil Zelenského ochotu vyjednávat. „Mělo by to brzy skončit. Myslím, že oba ve skutečnosti chtějí, aby válka skončila. Se Zelenským se mi ale jedná obtížněji než s Putinem,“ uvedl.
Zelenskyj se k Trumpovým nejnovějším výrokům zatím nevyjádřil. Ve čtvrtek přiletěl do Bruselu na summit EU, kde má v pátek jednat s předsedy Evropské rady a Evropské komise i s premiéry Maďarska, Finska a Švédska.
„Všichni v Evropě chceme, aby tato válka skončila. Aby se tak ale stalo, jsou potřeba silné signály – především větší tlak na Rusko a větší podpora ukrajinské obrany,“ napsal Zelenskyj.
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