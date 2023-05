Báli se, že to prozradí. Rusové nerušili přehlídky jen kvůli bezpečnosti, míní expert

Na Ukrajině již bylo zmasakrováno tolik ruské vojenské techniky, že Kreml neměl na Rudém náměstí co ukázat, komentuje úterní vojenskou přehlídku britský analytik Keir Giles. Podotkl, že v průvodu chyběly celé sektory ruského vojenského potenciálu. "A to pravděpodobně proto, že jsou buď zaneprázdněné, nebo už zničené na Ukrajině," uvedl v rozhovoru.

"Rusko už nemá na přehlídce na Rudém náměstí moc co ukázat," uvedl britský analytik Keir Giles. | Video: Associated Press, Reuters

Letošní ruské oslavy výročí porážky nacismu byly podle serveru BBC nejskromnější za poslední léta. Přehlídky se údajně zúčastnilo více než osm tisíc vojáků, ale většinu tvořily podpůrné a polovojenské síly a kadeti vojenských škol. Z pravidelných jednotek se předvedly jen oddíly železničního vojska a vojenské policie. Na Rudé náměstí vjel také jediný tank - a to historický T-34, veterán druhé světové války.

Letošní zvláštností bylo to, že se na tribunách objevili i žoldnéři z Wagnerovy skupiny, která získává v hlášeních z ukrajinského bojiště čím dál větší prostor. Moderátor nicméně hovořil o "útočných oddílech", možná i kvůli sporům šéfa žoldnéřů Jevgenije Prigožina s ministerstvem obrany. Obvykle také Rusko na přehlídce předvádí nové typy zbraní, jako tomu bylo v minulosti například s tankem T-14 Armata nebo houfnicemi Koalicja. Letos ale po náměstí jely jen kolové obrněnce.

"Někdo vlastně upozornil na to, že v Kyjevě už bylo zničeno a vystaveno více ruských tanků, než kolik se jich letos skutečně účastnilo přehlídky," podotkl Giles v rozhovoru pro agenturu Associated Press. Zdůraznil, že tradičními průvody chce Rusko vždy ukázat svou vojenskou sílu, což se v tomto roce nestalo. "Letošní vítězný průvod byl o polovinu menší než ten loňský. A to už i ten loňský byl výrazně zredukován," dodal analytik z think-tanku Chatham House sídlícího v Londýně.

V několika ruských regionech, například na anektovaném poloostrově Krym či v Kurské a Belgorodské oblasti, úřady v posledních týdnech tradiční přehlídky zrušily. Podle oficiálních vyjádření toto rozhodnutí přijaly zejména kvůli bezpečnosti. Ve skutečnosti za tím nicméně mohlo stát více důvodů, míní Giles.

"Rusko také zrušilo účast těch lidí, kteří by si připomínali své příbuzné, kteří padli v minulých ruských válkách. A to zřejmě z obavy, že by se také ti, kteří ztratili své příbuzné v současné válce na Ukrajině, mohli skutečně připojit k procesím a ukázat právě rozsah obětí, které Rusko utrpělo ve stále trvající válce," uvedl v rozhovoru.

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém tradičním projevu vyzval k vítězství v nynější válce, kterou ruská vojska loni v únoru na jeho rozkaz rozpoutala vpádem na Ukrajinu. Vinu za rozpoutání nejhoršího pozemního konfliktu v Evropě od konce druhé světové války Putin opět vkládal na Západ. "Proti naší vlasti byla znovu rozpoutána opravdová válka, ale postavili jsme se na odpor mezinárodnímu terorismu, ubráníme i obyvatele (východoukrajinského) Donbasu, zajistíme naši bezpečnost," pronesl Putin.

Západ také obvinil z toho, že se snaží ovládat jiné země a zničit systém mezinárodní bezpečnosti a práva - a v tom podle Putina tkví příčina katastrofy, kterou prožívá ukrajinský lid. "Jsme hrdí na účastníky speciální vojenské operace. Na všechny, kdo bojují v první linii, kdo pod palbou zásobují frontu, zachraňují raněné. Není teď nic důležitějšího než váš boj. Na vás teď spočívá bezpečnost země, na vás závisí budoucnost naší státnosti a lidu," dodal.