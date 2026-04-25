25. 4. Marek
"Už nebudu poslancem." Orbán opouští maďarský parlament

ČTK

Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz drtivě prohrála parlamentní volby, v sobotu prohlásil, že se vzdá svého poslaneckého mandátu. Bude prý více užitečný při reorganizaci národního tábora. S odkazem na Orbánovo video zveřejněné na sociální síti Facebook o tom informuje agentura MTI.

Hungary's National Day celebrations in Budapest
"V tuto chvíli nejsem potřeba v parlamentu, ale při reorganizaci národního tábora," uvedl Viktor Orbán.Foto: REUTERS
"Vzhledem k tomu, že křeslo, které jsem získal jako hlavní kandidát na platformě Fidesz-KDNP, je ve skutečnosti parlamentním křeslem pro Fidesz, rozhodl jsem se ho vzdát. V tuto chvíli nejsem potřeba v parlamentu, ale při reorganizaci národního tábora," uvedl politik, který byl nepřetržitě u moci 16 let.

Orbána a jeho stranu Fidesz porazil na začátku tohoto měsíce Péter Magyar se stranou Tisza. Ta po sečtení všech hlasů získala ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Fidesz bude mít v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) v příštím volebním období pouze 52 poslanců. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.

Související

Nastupující premiér Magyar Orbánovo rozhodnutí zkritizoval. Podle jeho názoru předseda strany Fidesz odmítl převzít zodpovědnost.

"'Statečný' pouliční rváč stále není schopen jedné věci: převzít zodpovědnost. Viktor Orbán se stal (bývalým socialistickým premiérem - poznámka ČTK) Ferencem Gyurcsányem Fideszu. S mafiánským bossem neexistuje demokratická opozice," napsal Magyar na facebook.

Mohlo by vás zajímat
Reaktor v Černobylu se do poslední minuty bránil. Zlomily ho socialistické závazky...

O černobylské tragédii, od níž v neděli uplyne 40 let, se právě před deseti lety rozpovídala tehdejší ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Reálný počet obětí podle ní zdaleka nebyl tak vysoký, jak je lidem podsouváno. „Nezlehčuji tragédii černobylské havárie či utrpení postižených, hlavně kvůli nim bychom ale tohle neštěstí měli vnímat v jeho skutečném rozměru,“ uvedla.

Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.
ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.

