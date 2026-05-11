Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu

Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA
Bližší podrobnosti o Trumpově vyjádření z telefonického rozhovoru Roberts neuvedl. Podle dalších amerických médií ale prezident jako hlavní důvod svých úvah zmínil venezuelské ropné zásoby, které jsou největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje.
Trump se v minulosti opakovaně podobně vyjadřoval i o Kanadě, jejíž přední politici ale spojení se Spojenými státy jasně odmítli. Proti se stavěla i velká většina obyvatel.
Podobně jako kanadští politici v pondělí reagovala i Rodríguezová, podle níž Venezuelanky a Venezuelané milují svou nezávislost a hrdiny boje za ni.
Rodríguezová v čele latinskoamerické země stanula začátkem ledna, poté co se v metropoli Caracasu američtí vojáci zmocnili prezidenta Nicoláse Madura a unesli jej do USA. Nyní je ve vězení v New Yorku, kde ho čeká proces kvůli údajnému zapojení do pašování drog.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
Macron rázně přerušil program summitu. Vyhuboval publiku za hluk a nedostatek respektu
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí na summitu Africa Forward v Nairobi na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.
Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.
„Zlomový moment války.“ Ukrajinci začínají diktovat tempo, Rusko marně hledá odpověď
Iniciativa na bojišti se poprvé od začátku ruské invaze v roce 2022 začíná překlápět ve prospěch Ukrajiny. Uvedl to týdeník The Economist s odkazem na vojenské analytiky. Podle nich za změnou poměrů stojí především ukrajinská převaha v oblasti dronů, úspěšné protiútoky i stále intenzivnější údery hluboko v ruském týlu.
Rusko se nechystá ukončit válku, přijdou nové útoky, varoval Zelenskyj
Rusko se nechystá ukončit válku, Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi pátým rokem.