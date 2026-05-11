Benative
11. 5. Svatava
Zahraničí

Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu

ČTK

Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA

Americký prezident Donald Trump.Foto: AP
Bližší podrobnosti o Trumpově vyjádření z telefonického rozhovoru Roberts neuvedl. Podle dalších amerických médií ale prezident jako hlavní důvod svých úvah zmínil venezuelské ropné zásoby, které jsou největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje.

Trump se v minulosti opakovaně podobně vyjadřoval i o Kanadě, jejíž přední politici ale spojení se Spojenými státy jasně odmítli. Proti se stavěla i velká většina obyvatel.

Podobně jako kanadští politici v pondělí reagovala i Rodríguezová, podle níž Venezuelanky a Venezuelané milují svou nezávislost a hrdiny boje za ni.

Rodríguezová v čele latinskoamerické země stanula začátkem ledna, poté co se v metropoli Caracasu američtí vojáci zmocnili prezidenta Nicoláse Madura a unesli jej do USA. Nyní je ve vězení v New Yorku, kde ho čeká proces kvůli údajnému zapojení do pašování drog.

Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.

