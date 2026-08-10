Zelenskyj řekl, jak donutil Rusy změnit obranu Moskvy. Mluvil i o síle Severokorejců

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro ukrajinskou televizi TCN prohlásil, že Ukrajina bude na ruskou agresi odpovídat se stále větší intenzitou. Mluvil o tom, že už na podzim poletí nové rakety na Rusko. Zmínil také vztahy s dříve odtažitým Srbskem, hrozbě Severokorejců či o možné mobilizaci v Rusku.
Jedním z nejvýraznějších diplomatických témat je podle něj oteplování vztahů s Bělehradem. Po intenzivních víkendových jednáních se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem Zelenskyj potvrdil, že obě země jsou těsně před podpisem dohody o volném obchodu.
„Srbsko je nyní na cestě k obnovení nezávislosti na vlivu Ruska. Nejsou žádné ‚malé Rusko‘, to jsou narativy, které šíří především Kreml,“ prohlásil ukrajinský lídr v rozhovoru pro televizi TSN s tím, že je v zájmu Kyjeva i Evropy přibližovat Srbsko k EU.
Kromě humanitární a energetické pomoci se otevírá i téma spolupráce v obranném průmyslu a zapojení ukrajinských specialistů do modernizace srbské železniční sítě.
Odveta a budování protivzdušné obrany
Vojenská situace se před nadcházející zimou vyostřuje. Zelenskyj přiznal, že Rusko disponuje silnou domácí výrobou protivzdušné obrany (PVO), která těží ze sovětského dědictví, zatímco Ukrajina musela svůj průmysl budovat od základů.
Rusové nyní ale podle Zelenského koncentrují své nejlepší systémy k ochraně klíčových strategických center. „Stáhli k Moskvě tři okruhy obrany PVO. Chrání energetické objekty, protože chápou, že budeme odpovídat zrcadlově. Aby vytvořili tak silný štít, museli stáhnout systémy ze všech koutů své obrovské rozlohy,“ popsal Zelenskyj strategický úspěch, kdy ukrajinské operace nutí nepřítele odkrývat jiné oblasti.
S tím podle něj souvisí i to, že Ukrajina úspěšně dokončila první fázi plánu na přinucení Ruska k míru, v němž se zaměřila na devastaci ruské logistiky. Údery na logistická centra a vojenské zásobovací trasy na Krymu způsobily Rusku škody v řádu bilionu rublů.
„Jakmile nám udeří na logistiku, začínáme připravovat operaci na zničení jejich logistických center. Rusko válku dosud necítilo, ale zboží, které se nedostane k běžnému spotřebiteli kvůli logistickým výpadkům, to změní,“ varoval Zelenskyj.
Severokorejská hrozba a asijský rozměr války
Ukrajinský prezident také potvrdil alarmující informace o zapojení nových vojenských sil z Pchjongjangu. Podle ukrajinských informací padlo rozhodnutí o vyslání 30 až 50 tisíc Severokorejců na území Ruska.
Nejde tak jen o dodávky munice, ale o přímou účast vojsk ve válce, která díky tomu v Evropě získávají zkušenosti z moderního boje.
Zelenskyj připomíná, že to představuje budoucí hrozbu pro celý indopacifický region, a v této souvislosti apeloval na Jižní Koreu, aby přehodnotila svá právní omezení pro vývoz zbraní, zejména systémů PVO, které Ukrajina kriticky potřebuje.
Vlastní balistika jako ekonomická i vojenská výzva
Zásadním milníkem pro ukrajinskou obranyschopnost je vývoj vlastní balistické rakety pod hlavičkou firmy Fire Point. Zelenskyj tak vyjádřil naději, že se masová výroba rozběhne co nejdříve, i když přiznal, že Kyjev čelí nejen technologickým, ale i tržním bariérám.
„Víte, nikdo nechce – věřte mi, málokdo chce –, aby na Ukrajině byla vlastní továrna na balistiku. Ani ve světě není moc lidí a firem, které by chtěly takového konkurenta,“ upozornil na byznysovou stránku věci.
Ukrajina se tak podle něj musí doslova „rvát“ o místo na slunci mezi zavedenými zbrojařskými giganty z USA, Německa či Francie.
V otázce licencí na systémy Patriot hlava ukrajinského státu kritizovala pomalost západní byrokracie, která mezitím „požírá čas a životy“. Přesto věří v úspěch společných projektů s firmami jako Raytheon a Lockheed Martin, které by mohly výrobu raket pro systémy Patriot na Ukrajině urychlit pod hranici obvyklých 12 měsíců.
Na otázku moderátorky, jestli by k nasazení vlastních balistických raket mohlo dojít už na podzim, Zelenskyj odpověděl, že „věřit se musí“.
Putinův tlak a praskající ruská ekonomika
Závěrem Zelenskyj zhodnotil vnitřní stav Ruska. Putin podle něj zoufale hledá vítězství, které by mohl prodat domácímu publiku, a uvažuje o stínové mobilizaci dalšího půl milionu lidí, kterou chce využít i jako psychologický tlak na Evropu a pobaltské státy.
„(Putin) přemýšlí, jak oklamat vlastní lid. Chce provést masovou mobilizaci, aniž by ji přímo vyhlásil – udělat nějaké stínové kontrakty, blokovat hranice a tak dále. Už nyní vidíme spoustu takových kroků. Samozřejmě čím víc lidí zmobilizují, tím více bude ztrát,“ varoval Putina.
Věnoval se také tématu ruské ekonomiky, která se podle něj postupně hroutí. „Začali prodávat zlato, importují benzin i naftu. Reálně všechno selhává,“ uvedl Zelenskyj s tím, že klíčem k ukrajinskému vítězství zůstává vnitřní jednota a respekt, který Ukrajině nedovolí zlomit se ani v nejtěžších momentech.
„Potřebuje prodávat vítězství. Vítězství na Ukrajině mít nebude. Potřebuje obsadit Donbas. My jen tak sami od sebe odejít nehodláme,“ dodal ukrajinský prezident.
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