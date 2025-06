"Vladimire, pomoz nám." Zoufalí Rusové točí vzkazy přímo Putinovi. Velká chyba

Obyvatelé různých regionů po celém Rusku jsou znepokojeni stavem země. Stěžují si na emise z továren, nedostatek silnic, znečištění vodních ploch nebo na chátrající budovy. Po sérii několika neúspěšných stížností směrem k místním úředníkům nebo policistům se obrací na nejvyšší místo - k vůdci Kremlu Vladimiru Putinovi.

Aktivisté z videí si dávají za cíl, aby si bezpečnostní složky začaly všímat porušování zákona. Namísto toho jim ale hrozí postihy - dostávají pokuty, jsou předvoláváni k výslechům nebo čelí trestním oznámením.

Některé z příběhů přinesl ruský nezávislý projekt Okno, který také přiblížil, co se děje, když Rusové zveřejní své stížnosti na sociálních sítích.

Pouhých pár vteřin stačí

Jedním z takových je příběh Anastasie Šolochovové z města Bratsk v Irkutské oblasti. Ta 23. května obdržela oznámení městského soudu o pokutě 35 tisíc rublů. Úřady jí uložily pokutu podle článku o diskreditaci armády Ruské federace za video, ve kterém si spolu s další zhruba dvacítkou obyvatel domu stěžuje na jeho stav.

Video zveřejněné 3. března trvá sedmnáct minut, úředníci se ale zajímali o pár vteřin na konci. Anastasia totiž mimo záběr říká: "No, tady je to, co nám NATO závidí. To je důvod, proč po nás NATO jde. Vy někde pochodujete po cizích zemích a někoho chráníte - ale kdo bude chránit nás? Sedíte si tam ve svých přepychových oblečcích. (…) Půjdu si natočit, co nám to NATO údajně závidí."

Po soudním rozhodnutí se Anastasia nervově zhroutila. "Dnes je mi lépe, ale uvědomila jsem si jednu věc - ti lidé, co mají moc, nás nechrání, jsou to krysy pracující proti lidu. Místo aby nás z těch nebezpečných budov přestěhovali, soudí nás a zasypávají nás pokutami. Pocítila jsem, kolik lidí tímto způsobem přivádí k zoufalství," popsala.

Bytový dům, na který si Anastasia stěžovala, podle informací webu Okno úřady prohlásily za nebezpečný před deseti lety. Od té doby se přesídlení obyvatel několikrát odložilo.

Nyní obyvatelé tvrdí, že jim úředníci po stížnostech začínají nabízet pokoje na ubytovnách ve znevýhodněných částech města nebo byty v podobně rozpadajících se domech.

Život ve znečištěném prostředí

Videozprávu Putinovi nahráli v dubnu také obyvatelé města Frolovo ve Volgogradské oblasti.

Na záběrech vystupuje šestasedmdesátiletý Janos Malinowski, za kterým se v pozadí line hustý černý kouř stoupající z ocelárny.

Podnik v oblasti zpracovává kovový šrot a použité pneumatiky. A Malinowski zmiňuje podmínky, ve kterých obyvatelé oblasti musí už několik desetiletí žít.

"Samozřejmě jsme zpočátku jednali prostřednictvím stížností a prohlášení - psali jsme dozorčím orgánům, státnímu zastupitelství, Rospotrebnadzoru (Federální služba pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem) a ministerstvu vnitra. Vždy jsme dostali pouze formální odpovědi," zmínil Malinowski.

Podle něj ekologické testy zjistily v ovzduší nejméně 32 škodlivých látek, včetně oxidů těžkých kovů a prachu z vysokých pecí.

"V noci ani nemůžeme otevírat okna. Z té továrny jde ve dne i v noci černá pára. Když Putin přijel 28. a 29. dubna na návštěvu Volgogradu, továrna vůbec nefungovala. Ale večer, když odjel, tak zatopili naplno - doháněli ztracený čas. A to jsme 150 kilometrů od Volgogradu, takže pochopte, jak daleko jsou tyto emise patrné," řekl Malinowski, který osobně několikrát podal stížnosti na emise podniku městské správě.

Reakce ale nebyla taková, jakou si představoval. Starosta města Vasilij Dankov proti němu sepsal prohlášení, v němž ho obvinil z "pořádání nepovoleného shromáždění". Později Dankov na svém kanálu sítě Telegram sice potvrdil, že podnik "skutečně má ekologické problémy", ale "je to podnik, který utváří město".

Malinowského kontaktovala i policie. Ta žádala, aby nezveřejňoval zprávy a výhrůžky, které mu starosta a šéf městské rady zaslali.

"Když se Dankov dostal před 20 lety ve městě k moci, žilo zde 45 tisíc obyvatel, nyní je jich 33 tisíc. Počet pacientů s rakovinou ve městě je neuvěřitelně vysoký. Stačí říct jediné slovo o černých skládkách nebo škodlivých emisích a oni proti vám napíšou trestní oznámení. Jen jsem požádal o prozkoumání, jak by se daly snížit škody způsobené emisemi," vysvětlil své jednání.

"Už mě unavuje žít v pekle - skládky pod okny mi hoří obden a na každé lavičce nebo plotě jsou saze a mastnota z výfukových plynů," uvedl Dankov.

Pláž plná mazutu

Další příběh je z 27. dubna, kdy bloger Jurij Ozarovskij natočil na pláži v Alušti kameny kontaminované mazutem (topným olejem) a video (pustit si ho můžete v úvodu tohoto článku) zveřejnil. O den později byl zadržen policisty a 24 hodin držen na stanici.

"Kameny odstranili, což byl i účel videa. Teď mě ale poprosili, abych vzal zpět, co jsem řekl. Viděl jsem ty kameny - byly pokryté mazutem. Kdyby to byla pryskyřice, jak tvrdili, tak by zaschla," vysvětlil na dalším videu.

Poté, co ho místní policie v Aluště obvinila ze "zneužití svobody hromadných informací", Ozarovskij původní video smazal a nahrál nové s tím, že viděl pryskyřici, nikoli mazut.

Soud uložil Ozarovskému pokutu 15 tisíc rublů (asi 4200 korun) podle článku o "zneužívání svobody médií". Bloger později zveřejnil další video - tentokrát s komentářem místního obyvatele, který potvrdil, že Ozarovský mluvil pravdu a že na pláži se skutečně nachází topný olej.

Ozarovskij dostal pokutu 30 tisíc rublů i v březnu (cca 8 tisíc korun) - za video, ve kterém nadával na odstraňování čistého písku z pláže.

Ozarovskij se stal jedním z lidí, kteří přinášejí aktuální informace po ztroskotání tankeru s ropou v Kerčském průlivu v prosinci roku 2024. Bloger ohledně této záležitosti apeloval na Putina kvůli nečinnosti v místě události. "Není tu žádných pět tisíc záchranářů, žádné vybavení. Veškerá naše odvedená práce nakonec skončí v moři," stěžovali si dobrovolníci.

Mnozí se bojí a nevěří ve spravedlnost

V návaznosti na stejnou událost natočila video i obyvatelka Rostovské oblasti Ljudmila Bagirovová. Ta se v nahrávce obrátila na Putina s žádostí o vyřešení situace na skládce poblíž Semikarakorska. Na skládku se totiž po havárii tankerů začal masivně vyhazovat písek a mazut.

Videozprávu z 21. dubna nahrála Bagirovová u budovy okresní správy Semikarakorsku. Čtrnáct žen s plakáty a nápisy "Odneste topný olej" a "Naše jediná naděje je ve vás" žádalo Putina, aby situaci řešil.

"Na nahrávce je vidět jáma a potok se zčernalou hlínou, který k ní vede, a také bagr zasypávající potok zeminou," říká žena směrem k Putinovi. Podle ní zůstaly totiž výzvy k dalším orgánům o prošetření odvozu chemikálií bez odezvy.

Proti Bagirovové sice úřady zahájily správní řízení za porušení postupu při konání hromadné akce, záhy ho ale ukončily. Ona i další účastníci se domnívají, že aktivisty ochránily ohlasy a zájem médií.

Bagirovová poznamenala, že ji při vyšetřování mnozí podporovali, ale nevěřili, že všechno dobře dopadne. "Přišli do práce, ptali se, volali a projevovali zájem," řekla médiím. "Ale mnozí se bojí a nevěří ve spravedlnost," uzavřela.