Uvolnil si program, pak couvl. Zdroj prozradil, proč Putin zrušil schůzku s šéfem CIA

Ruský prezident Vladimir Putin plánoval setkání s šéfem CIA Johnem Ratcliffem a dokonce si kvůli tomu upravil program. Ovšem poté, co se seznámil s obsahem vzkazu, který Ratcliffe při své tajné návštěvě přivezl před týdnem do Moskvy, Putin schůzku vyhodnotil jako zbytečnou a zrušil ji. S odvoláním na zdroj blízký Kremlu o tom informoval ruský server Agentstvo.
Podle zdroje nezávislého ruského serveru přijel Ratcliffe do Moskvy přesvědčit ruské vedení, aby co nejdříve přistoupilo na dohodu o ukončení války na Ukrajině. Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) vycházel z předpokladu, že se vojenská i ekonomická situace Ruska zhoršuje, a pro Moskvu by proto bylo výhodnější uzavřít dohodu nyní než čekat, až se situace ještě více vyostří.
Ratcliffe se během návštěvy setkal s šéfem ruské zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem i s ředitelem kontrarozvědky FSB Alexandrem Bortnikovem. Právě po jednom z těchto setkání se měl jeho vzkaz dostat k Putinovi, který následně usoudil, že osobní schůzka s ním nemá smysl.
„Působilo to, jako by už Zelenskyj stál na Poklonné hoře a dalekohledem pozoroval Kreml. Všem je přitom jasné, že to tak není,“ citoval v úterý server Agenstvo svůj zdroj, který ovšem zůstal anonymní.
Poklonná hora se nachází v západní části Moskvy a patří významným symbolickým místům ruské metropole. Zdroj tím tak podle všeho chtěl naznačit, že Ratcliffův vzkaz vyzněl, jako by bylo Rusko v natolik špatné situaci, že už Ukrajinci prakticky stojí před branami Moskvy.
„Zdá se, že Ratcliffe se obrátil na špatnou adresu,“ shrnul zdroj stručně reakci Kremlu. Nedokázal však říct, nakolik postoj šéfa CIA odrážel postoj celé Trumpovy administrativy.
Co se ví o Ratcliffově cestě do Moskvy?
Ratcliffe přiletěl do Moskvy minulé úterý vojenským transportním letounem C-17, který předtím přistál v Rize. Šlo o jeho první veřejně známou návštěvu ruské metropole od nástupu do čela CIA loni v lednu.
Ohledně účelu cesty se následně objevilo několik verzí. Podle The New York Times se Ratcliffe snažil ruské vedení přesvědčit, aby přistoupilo na mírovou dohodu, dokud se vojenská a ekonomická situace země ještě více nezhorší.
Sever Axios zase uvedl, že Ratcliffe v Moskvě předložil návrh na třístranný summit Trumpa, Putina a Zelenského. Po setkání s vedením tajných služeb měl šéf CIA podle serveru dospět k závěru, že ředitel FSB Bortikov je „konstruktivním hráčem“, který by mohl pomoci znovu nastartovat diplomatická jednání.
Další část mise podle The Wall Street Journal a Politico souvisela s varováním Moskvy před útokem na členské země NATO, zejména pobaltské státy. Trump však tuto verzi odmítl a Ratcliffovu cestu označil za „polorutinní“. Šéf Bílého domu zároveň připustil, že by z návštěvy mohlo „něco vzejít“, a zopakoval, že jeho administrativa se snaží ukončit válku na Ukrajině.
Kreml oficiálně uvedl, že se Putin s Ratcliffem během jeho návštěvy Moskvy nesetkal. Prezident však byl podle mluvčího Dmitrije Peskova bezprostředně informován o výsledcích jednání šéfa CIA s představiteli ruských tajných služeb.
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