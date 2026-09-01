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Zahraničí

Uvolnil si program, pak couvl. Zdroj prozradil, proč Putin zrušil schůzku s šéfem CIA

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Ruský prezident Vladimir Putin plánoval setkání s šéfem CIA Johnem Ratcliffem a dokonce si kvůli tomu upravil program. Ovšem poté, co se seznámil s obsahem vzkazu, který Ratcliffe při své tajné návštěvě přivezl před týdnem do Moskvy, Putin schůzku vyhodnotil jako zbytečnou a zrušil ji. S odvoláním na zdroj blízký Kremlu o tom informoval ruský server Agentstvo.

Shanghai Cooperation Organisation summit in Bishkek
Kreml oficiálně uvedl, že se Putin s Ratcliffem během jeho návštěvy Moskvy nesetkal. Prezident však byl podle mluvčího Dmitrije Peskova bezprostředně informován o výsledcích jednání šéfa CIA s představiteli ruských tajných služeb.Foto: REUTERS – Petr Kovalev
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Podle zdroje nezávislého ruského serveru přijel Ratcliffe do Moskvy přesvědčit ruské vedení, aby co nejdříve přistoupilo na dohodu o ukončení války na Ukrajině. Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) vycházel z předpokladu, že se vojenská i ekonomická situace Ruska zhoršuje, a pro Moskvu by proto bylo výhodnější uzavřít dohodu nyní než čekat, až se situace ještě více vyostří.

Ratcliffe se během návštěvy setkal s šéfem ruské zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem i s ředitelem kontrarozvědky FSB Alexandrem Bortnikovem. Právě po jednom z těchto setkání se měl jeho vzkaz dostat k Putinovi, který následně usoudil, že osobní schůzka s ním nemá smysl.

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„Působilo to, jako by už Zelenskyj stál na Poklonné hoře a dalekohledem pozoroval Kreml. Všem je přitom jasné, že to tak není,“ citoval v úterý server Agenstvo svůj zdroj, který ovšem zůstal anonymní.

Poklonná hora se nachází v západní části Moskvy a patří významným symbolickým místům ruské metropole. Zdroj tím tak podle všeho chtěl naznačit, že Ratcliffův vzkaz vyzněl, jako by bylo Rusko v natolik špatné situaci, že už Ukrajinci prakticky stojí před branami Moskvy.

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„Zdá se, že Ratcliffe se obrátil na špatnou adresu,“ shrnul zdroj stručně reakci Kremlu. Nedokázal však říct, nakolik postoj šéfa CIA odrážel postoj celé Trumpovy administrativy.

Co se ví o Ratcliffově cestě do Moskvy?

Ratcliffe přiletěl do Moskvy minulé úterý vojenským transportním letounem C-17, který předtím přistál v Rize. Šlo o jeho první veřejně známou návštěvu ruské metropole od nástupu do čela CIA loni v lednu.

Šéf CIA John Ratcliffe (vlevo) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Fotografie z ledna 2026.
Šéf CIA John Ratcliffe (vlevo) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Fotografie z ledna 2026.Foto: Bílý dům – Molly Riley

Ohledně účelu cesty se následně objevilo několik verzí. Podle The New York Times se Ratcliffe snažil ruské vedení přesvědčit, aby přistoupilo na mírovou dohodu, dokud se vojenská a ekonomická situace země ještě více nezhorší.

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Sever Axios zase uvedl, že Ratcliffe v Moskvě předložil návrh na třístranný summit Trumpa, Putina a Zelenského. Po setkání s vedením tajných služeb měl šéf CIA podle serveru dospět k závěru, že ředitel FSB Bortikov je „konstruktivním hráčem“, který by mohl pomoci znovu nastartovat diplomatická jednání.

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Další část mise podle The Wall Street Journal a Politico souvisela s varováním Moskvy před útokem na členské země NATO, zejména pobaltské státy. Trump však tuto verzi odmítl a Ratcliffovu cestu označil za „polorutinní“. Šéf Bílého domu zároveň připustil, že by z návštěvy mohlo „něco vzejít“, a zopakoval, že jeho administrativa se snaží ukončit válku na Ukrajině.

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Kreml oficiálně uvedl, že se Putin s Ratcliffem během jeho návštěvy Moskvy nesetkal. Prezident však byl podle mluvčího Dmitrije Peskova bezprostředně informován o výsledcích jednání šéfa CIA s představiteli ruských tajných služeb.

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