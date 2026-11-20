Francie požádala o mimořádné svolání Rady bezpečnosti OSN v reakci na nejnovější ruské útoky na Kyjev. Na sociální síti X to v pátek oznámil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
Jeho výzva se týká jak pátečního rozsáhlého ruského raketového útoku na Ukrajinu, tak čtvrtečních úderů, při nichž byly v Kyjevě zasaženy budovy rakouského a nizozemského velvyslanectví.
"Kreml znovu udeřil na Kyjev. Byli zabiti civilisté. Zasažena byla rakouská a nizozemská ambasáda," napsal Barrot. Oznámil, že požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN, kde se podle něj Rusko bude muset za své činy zodpovídat. Útoky označil za zločiny, které Francie co nejdůrazněji odsuzuje.
Francouzský ministr zároveň vyjádřil solidaritu s Ukrajinci i s Rakouskem a Nizozemskem. Uvedl také, že Francie nepoleví v tlaku na Rusko.
Ukrajinské úřady podle agentury Reuters uvedly, že při ruských raketových útocích v noci na pátek zahynulo na Ukrajině osm lidí. Budovy rakouského a nizozemského velvyslanectví v Kyjevě byly poškozeny již při čtvrtečních útocích, žádný z jejich zaměstnanců nebyl zraněn. Nizozemská vláda si v reakci předvolala ruského velvyslance.
Noční útok následoval po čtvrteční schůzce ruského prezidenta Vladimira Putina s protějšky z Číny Si Ťin-pchingem a Spojených států Donaldem Trumpem v čínském Šen-čenu. Trojice prezidentů po schůzce vydala společné prohlášení nazvané Mírová deklarace.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
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