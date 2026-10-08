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Zahraničí

Útok ve škole v Polsku: Patnáctiletý žák zabíjel nožem, policie ho zadržela

ČTK,Zahraničí
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Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy žák zaútočil ostrým předmětem a zranil tři lidi, jeden z nich následně zraněním podlehl. Policie podezřelého 15letého chlapce zadržela. K události se ve čtvrtek vyjádřil i polský ministr vnitra Marcin Kierwiński.

Polská policie, Polsko, ilustrační foto.
ilustrační fotoFoto: Externí
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Kolem deváté hodiny přišel bývalý žák do areálu základní školy a ostrým předmětem zranil učitelku a zaměstnance školy. Zraněn byl také ředitel, který se pokusil útočníka zneškodnit, uvedla v polské televizi TVN24 policie ve Wyszkowě.

Policie dodala, že útočníkovi je 15 let a byl zadržen. Jeho motiv v tuto chvíli není znám, uvádí polský server Gazeta.pl.

Premiér Tusk řekl, že chlapec měl na hlavě helmu s kamerou a chtěl svůj čin natáčet. Něco takového se stalo v Polsku poprvé, dodal šéf kabinetu.

K události se během tiskové konference vyjádřil také ministr vnitra Marcin Kierwiński. Událost potvrdil a uvedl, že patnáctiletého útočníka zneškodnili policisté. „Školnice je resuscitována,“ dodal.

Před 11. hodinou však mazovská policie informovala, že se život 37leté zaměstnankyně školy nepodařilo zachránit, uvádí polská média.

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Ve středu, tedy jen o den dříve, došlo v Polsku k dalšímu útoku nožem, a to na Střední odborné škole č. 4 v Ostrołęce. Tam útočil dlouhým nožem devatenáctiletý Jakub Z. Ten zranil celkem devět lidí a v jeho batohu byla později nalezena podomácku vyrobená výbušnina, která byla téměř odpálena, popsala událost Gazeta Wyborcza s odvoláním na nejvyššího státního zástupce.

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