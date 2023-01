Při další střelbě v Jeruzalémě byli zraněni dva lidé. Útočil třináctiletý Palestinec

Při střelbě v Jeruzalémě byli v sobotu dopoledne zraněni dva lidé, uvádí agentury s odkazem na izraelské záchranáře. Podle izraelské policie se jednalo o další teroristický útok. Některé palestinské organizace mezitím schválily páteční útok na synagogu, při kterém zemřelo sedm lidí. Považují ho za reakci na izraelské zločiny na okupovaných územích, uvedl server The Jerusalem Post.

Podle prohlášení záchranářů, které cituje agentura AFP, se incident stal kolem 10:00 SEČ v palestinské čtvrti ve východním Jeruzalémě. "(Oběťmi jsou) muž ve věku 23 let, který je ve vážném stavu, a další muž ve věku 47 let, který byl ve středně těžkém až vážném stavu," uvedl mluvčí záchranářů. Podle něj utrpěli oba muži zranění v horní části těla a při převozu do nemocnice byli při vědomí.

Podle izraelských médií jsou zraněnými otec a syn. Útok se stal v ulici vedoucí k archeologické oblasti Davidovo město, které patří k velmi navštěvovaným památkám v Jeruzalémě. Útočníkem byl podle médií teprve třináctiletý Palestinec.

Policie později uvedla, že útočníka zneškodnili dva ozbrojení civilisté, kteří ho zranili.

Ve městě panuje napětí po pátečním útoku na synagogu, kdy muž začal střílet na lidi odcházející po modlitbě a sedm z nich zabil. Policejní složky pak zabily i útočníka, kterým byl podle izraelských médií jednadvacetiletý Palestinec.

V souvislosti s pátečním útokem izraelské bezpečností síly zadržely 42 lidí a izraelská armáda posílila své stavy na Západním břehu Jordánu.

Podle serveru The Jerusalem Post někteří Palestinci vyšli v noci na sobotu oslavovat páteční útok do ulic. Řada palestinských organizací, například Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP) či Palestinský islamistický džihád, uvítaly "hrdinný čin" útočníka.

"Operace v Jeruzalémě je přirozenou odezvou na masakr v Džanínu," uvedl mluvčí islamistického hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Podle médií byl útočník členem tohoto hnutí. Při operaci izraelské armády v Džanínu tento týden zemřelo devět Palestinců.

Hnutí Fatah, které vládne na Západním břehu Jordánu, uvedlo, že "výbušná situace byla nevyhnutelným výsledkem rostoucích zločinů okupace proti našemu lidu". Podle hnutí mezinárodní společenství neudělalo dost, aby zabránilo izraelské agresi proti Palestincům.

Útok podle agentury Reuters v prohlášení podpořilo i hnutí Hizballáh, které je aktivní v sousedním Libanonu a dostává podporu z Íránu, hlavního protivníka Izraele v regionu.

Důrazně odsuzuji dnešní teroristický útok na synagogu v Jeruzalémě. Právě dnes si přitom připomínáme Mezinárodní den obětí holocaustu.



Všichni jsme šokováni tímto brutálním teroristickým činem a myslíme na rodiny a blízké obětí tohoto násilí. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 27, 2023

Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že posílila své jednotky na okupovaném Západním břehu Jordánu. "Policie zadržela kvůli výslechu 42 podezřelých, a to včetně rodinných příslušníků teroristy," uvedla izraelská policie. Samotného útočníka bezpečnostní složky zabily krátce po útoku.

Jednadvacetiletý muž, který podle izraelské policie bydlel ve východním Jeruzalémě, začal v pátek večer střílet na lidi, kteří vycházeli ze synagogy po modlitbě.

Útok odsoudily USA, Rada bezpečnosti OSN a mnoho mezinárodních politiků, a to včetně českého prezidenta Miloše Zemana a premiéra Petra Fialy.