Útočník v Düsseldorfu trpí schizofrenií. Nešlo o teroristický čin, uklidňuje německá policie

před 24 minutami

Čtvrteční útok sekyrou na nádraží v západoněmeckém Düsseldorfu nebyl teroristickým činem. Napsala to agentura DPA. Šestatřicetiletý pachatel, který přišel z Kosova do Německa v roce 2009, trpí paranoidní schizofrenií. Policisté při prohlídce jeho bytu našli lékařské potvrzení. V Německu žil s řádným povolením k pobytu jako žadatel o azyl. Útočník zranil celkem deset lidí. Žádný z napadených není v ohrožení života. Pachatel po útoku utekl po kolejích a u staniční budovy seskočil z mostu na ulici. Po dopadu z výšky několika metrů utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice. Útočník si podle výpovědi jeho bratra koupil sekyru před týdnem, protože se bál, že ho někdo sleduje.

autor: ČTK