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Zahraničí

Žák nožem ve škole v Polsku zranil devět lidí, v jeho batohu se našla výbušnina

ČTK
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Na střední škole v Ostrolence v Mazovském vojvodství v Polsku ve středu jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil devět lidí a poranil také sám sebe. Nikdo není v ohrožení života. Informují o tom polská média s odvoláním na místní úřady. Policie devatenáctiletého útočníka zadržela. Později úřady uvedly, že podezřelý měl v batohu výbušninu, která málem explodovala.

Policie, Polsko
Policie, PolskoFoto: Reuters
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Prokuratura případ vyšetřuje jako pokus o vraždu, uvedla stanice TVN24. Motiv útoku není jasný.

Informace o počtu zraněných se přes den měnily. Mazovský vojvoda Mariusz Frankowski nakonec podle agentury PAP uvedl, že zraněných je deset lidí včetně pachatele, pěti studentů, dvou učitelů a dvou lidí, kteří se nacházeli v blízkosti.

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„Abychom ukončili spekulace, které se začínají objevovat v médiích: je to polský občan,“ řekl Frankowski, podle něhož podezřelý z útoku žije v Ostrolence a chodí do zmíněné školy.

Podle Tomasze Žerańského z místní policie mladík udeřil v době vyučování. Útočil ve čtvrtém ročníku, uvedla TVN24. Ze školy poté utekl a policie ho dopadla na městské pláži u řeky Narew. Také on potřeboval lékařské ošetření. Podle prokurátora Dariusze Korneluka se pokusil vzít si život.

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Policie v Mazovském vojvodství zveřejnila na sociální síti X částečně rozostřenou fotografii mladíka v černém oblečení ležícího na zemi s rukama spoutanýma za zády.

Policie rovněž zajistila batoh, který mladík při útěku odhodil, a prozkoumávali ho pyrotechnici, uvedla TVN24. Později na svém webu s odvoláním na prokuraturu napsala, že v batohu byla podomácku vyrobená výbušnina.

„V batohu, který si přinesl na školní pozemek, se navíc nacházelo podomácku vyrobené výbušné zařízení, které málem explodovalo,“ uvedl státní zástupce Korneluk. Podle něj byl z okna batoh vyhozen díky „správnému zásahu učitelky a žáků“.

Útoky na polských školách jsou ojedinělé. V září ovšem polská policie zadržela třináctiletého chlapce podezřelého z plánování útoku, u kterého našla nůž, napsala agentura Reuters.

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