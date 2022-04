Britský generál: Blíží se příšerný konec. Proč je pro Rusy Mariupol tak důležitý

V kauze chybějící české nafty v bavorském skladu společnosti Viktoriagruppe žádá státní zástupce pro všechny čtyři obžalované manažery tresty vězení v rozmezí od 7,5 do deseti let. Dále pro ně chce desetimilionové peněžité tresty a také maximální, tedy desetileté zákazy činnosti. Uvedl to u soudu v úterní závěrečné řeči. Muži podle obžaloby podvodně připravili českou Správu státních hmotných rezerv o 108 milionů korun.

Správa hradila firmě za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle státního zástupce Tomáše Minxe to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Obžalobě čelí jednatel německé Viktoriagruppe Petr Malý a tři zaměstnanci odštěpného závodu firmy, který sídlil v Dolních Břežanech - Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub. Všichni vinu odmítají. Podle Minxe postupovali jako organizovaná skupina a dopustili se jednání, které je společensky velmi závažné.