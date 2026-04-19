Útok na ruský stínový tanker ukazuje na „tajnou“ dohodu. Opuštěná loď může způsobit katastrofu

Za útokem na tanker ve Středozemním moři, který byl součástí ruské stínové flotily, mají stát Ukrajinci. Zázemí k riskantní operaci jim poskytla Libye. Zničená loď už týdny bloudí vodami bez posádky. Hrozí ekologická katastrofa.
„Ruský tanker na zkapalněný zemní plyn Arctic Metagaz hoří ve Středozemním moři,“ zněla zpráva, která médii proběhla počátkem letošního března. Loď, která je součástí takzvané ruské stínové flotily a na kterou se vztahují sankce USA a Spojeného království, vzplála poblíž Malty, kam se také evakuovala posádka.
„Přeživší byli následně během pátrací akce nalezeni v libyjské výlučné ekonomické zóně v záchranném člunu. Podle zpráv se všichni členové posádky nacházeli v bezpečí na palubě záchranného člunu,“ uvedly následně maltské úřady.
Právě Libye je pro celý incident klíčová. Už krátce po incidentu se navíc objevily spekulace, že za útokem stojí ukrajinský námořní dron. To se nyní podle agentury AP potvrzuje. Ukrajinci na plavidlo, které převáželo 61 tisíc tun zkapalněného zemního plynu, útočili pravděpodobně ze zmíněné severoafrické země.
Jak uvedly zdroje agentury z řad libyjských představitelů, ukrajinské síly operují v západní Libyi na základě tajné dohody schválené Západem. A právě ony pak na tanker zaútočily.
Ukrajinské síly, které jsou tvořené převážně experty na drony, operují údajně především na letecké základně v pobřežním městě Misuráta, ale také v dalších vojenských zařízeních v hlavním městě Tripolis a pobřežním městě Závíja, uvedly zdroje agentury. Konkrétně útok na ruský tanker pak měl být veden z Tripolisu.
„Útok na loď Arctic Metagaz v bezprostřední blízkosti Malty rovněž poukazuje na měnící se dynamiku moderního válčení, kdy se díky rozšíření dronových technologií projevují i geograficky vzdálené konflikty přímo v našem okolí,“ okomentoval tak útok maltský vojenský analytik David Attard.
Tanker se po útoku a následném požáru nepotopil, ale opuštěný posádkou zůstal na hladině. Loď, která kvůli svému nákladu představuje riziko pro životní prostředí, nadále pluje Středozemním mořem. Libyjské úřady se ji pokouší dostat pod kontrolu a zakotvit ji. Podle posledních zpráv ale zatím marně. Starosti pak dělá maltské vládě, právě kvůli riziku environmentální katastrofy.
Důležitá je zde taktéž již zmíněná „tajná dohoda“ mezi Libyí a Ukrajinou a posvěcená Západem, jak uvádí zdroje AP. Právě díky ní mohou v zemi operovat ukrajinské síly. Libyjská vláda momentálně ovládá jen část země. Samozvaná Libyjská národní armáda pak ovládá východní a jižní Libyi, včetně významných ropných polí. Západní země se údajně i za pomoci této dohody snaží konflikt uvnitř země urovnat. Hlavním cílem je však strategickou zemi udržet mimo ruský vliv.
Mohlo by vás zajímat: Sebevražedné tendence řešíme denně. Volají i děti, které chtějí ublížit druhým
Počkej uvnitř, měl říct Bořil sudímu. Takhle řvát je nesmysl, zlobil se Trpišovský
Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského po utkání 30. kola v Hradci Králové a první ligové porážce v sezoně (1:2) mrzelo, že jeho svěřenci v závěru utkání dvěma červenými kartami a penaltou znehodnotili svůj dobrý výkon. Vyloučení kapitána Jana Bořila po dvou žlutých kartách označil za nesmyslné a zbytečné.
Útočník v Louisianě po domácí hádce zastřelil osm dětí, policisté ho pak zabili
Osm dětí ve věku od jednoho roku do 14 let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média.
Ženy infarkt prožívají jinak než muži a často kvůli tomu zbytečně umírají. Jak mohou zvýšit své šance na přežití?
Když se řekne „infarkt", většina lidí si asi představí dramatickou scénu, v níž se muž chytne za levou stranu hrudníku, padne na kolena a lapá po dechu. Tento typický obrázek žijící v našem kolektivním vědomí však vytváří nebezpečnou iluzi. Pro miliony žen po celém světě vypadá realita úplně jinak. A za tohle naše zkreslené vnímání infarktu mnoho z nich zbytečně zaplatí životem.
Slavia vybouchla v Hradci, Bořil byl po zkratu vyloučen. Liga dostala novou zápletku
Fotbalisté pražské Slavie v 30. kole prohráli 1:2 v Hradci Králové a přišli o neporazitelnost v ligové sezoně. Jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se po tomto víkendu snížil na rozdíl pěti bodů.