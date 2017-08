Alžířan, který zaútočil na francouzské vojáky, byl policii známý. Kvůli zraněním nemůže vypovídat

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Francouzská policie vyšetřuje středeční útok na vojáky na pařížském předměstí. Identitu útočníka, který nyní leží v nemocnici s vážným střelným poraněním, doposud nezveřejnila. Francouzská média někdy uvádějí, že jde o 37letého Alžířana Hamú Bašíra. Tento muž byl v hledáčku policie kvůli převaděčství, přesto měl údajně ve Francii povolení k pobytu. Středeční incident není prvním útokem na francouzské bezpečnostní složky, které v ulicích Paříže hlídkují kvůli obavám z terorismu.

Paříž - Středeční útok na francouzské vojáky v obci Levallois-Perret na předměstí Paříže místní úřady vyšetřují jako teroristický čin. Pachatelem je podle médií 37letý muž z Alžírska.

Bližší informace o něm policie doposud nezveřejnila. Některá média uvádějí, že šlo o muže jménem Hamú bin Latreche nebo Hamú Bašír.

Útočníkův motiv není známý. On sám ale policistům už nějakou dobu byl.

Policie jej evidovala kvůli nezákonnému převádění cizinců do země. Přesto měl údajně ve Francii povolení k pobytu, jak sdělil agentuře AP nejmenovaný policejní činitel.

Ve středu ráno tento muž ve vypůjčeném BMW najel do skupiny vojáků a několik jich zranil. Poté ujížděl na dálnici směrem k Belgii, kde byl chycen. Při pokusu o útěk utrpěl těžká střelná zranění, která mu nyní podle zpravodajského serveru BFMTV zabraňují podrobit se výslechu.

Policie mezitím prohledala jeho byt v departementu Yvelines západně od Paříže a pátrá po jeho možných komplicích.

Benlatrecheův strýc Mohammed řekl televizi BFM, že jeho synovec byl praktikující muslim, který své rodině tvrdil, že pracuje jako řidič dodávky a rovněž pro operátora osobní přepravy Uber. Podle něj ale Hamou nejevil známky radikalizace. "Nešlo uvěřit, že šlo o něj," poznamenal strýc.

Teroristé ve Francii útočí na vojáky

Podle vyšetřovatelů najel muž autem na vojáky záměrně. Útoků cílených na bezpečnostní složky ve Francii přibývá.

V zemi platí výjimečný stav vyhlášený po teroristických útocích v listopadu roku 2015, při kterých zemřelo 130 lidí. Od ledna téhož roku běží v Paříži operace Sentinelle, v rámci níž hlídkuje kvůli obavám z terorismu armáda přímo v ulicích města.

Od té doby došlo k několika útokům na francouzské vojáky. K poslednímu teprve minulý víkend, kdy útočník vytáhl nůž na vojáky hlídkující před Eiffelovou věží. Útoku kladivem zase museli v červnu čelit strážníci u katedrály Notre-Dame a v únoru na vojáky před Louvrem zaútočil muž s mačetou.

Letos v dubnu zemřel francouzský policista po přestřelce na bulváru Champs-Élysées v centru Paříže. O dva měsíce později na tom samém místě najel do policejního vozu útočník napojený na organizaci Islámský stát (IS) v autě naplněném plynovými bombami.

Evropská databáze teroristů

Britský list The Guardian před třemi týdny přišel se zprávou, že Interpol pracuje se seznamem 173 bojovníků takzvaného Islámského státu (IS), kteří by mohli být vycvičeni a připraveni k sebevražedným útokům v Evropě.

Neexistují důkazy, že se někteří z těchto podezřelých lidí už nacházejí na území Evropy. Interpol informace o bojovnících získal od americké tajné služby, která je nasbírala během útoků na území ovládaném IS v Sýrii a Iráku.

Seznam obsahuje konkrétní jména, adresy posledního známého bydliště, jména rodinných příslušníků, názvy a adresy mešit, do kterých se podezřelí chodí modlit nebo například datum, kdy byli naverbováni Islámským státem.

Jestli byl na seznamu také Hamú Bašír, ale není jasné.