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Navzdory zlu, které spáchal, se ho snažili zachránit. Vrah z Polska zemřel ve 4.30

Poland Shooting
Aftermath of a mass shooting in Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow
Poland Shooting
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
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Sobotní střelba v centru Krakova si vyžádala šest lidských životů a 15 zraněných. V pondělí zemřel v nemocnici také útočník. (7. listopadu 2026) |
Foto: Reuters
ČTK
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Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie. Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, jenž stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem. Policisté útočníka po činu postřelili.

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Muž podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi: své rodiče a sestru. Jejich těla byla nalezena v jeho bytě. V Polsku je druhým dnem kvůli sobotní tragédii státní smutek.

„Pachatel útoku zemřel v 04.30 v jedné z krakovských nemocnic,“ uvedl Klenczar. „Jeho stav byl od počátku extrémně vážný a označovaný jako kritický. Navzdory zlu, které spáchal, bylo vynaloženo úsilí na záchranu jeho života,“ dodal vojvoda. Útočník podle jeho informací podstoupil nejméně tři operace.

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Po incidentu bylo v šesti krakovských nemocnicích hospitalizováno 15 zraněných. „Čtrnáct z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco policista, který se přímo podílel na zadržení pachatele, zůstává ve vážném stavu,“ řekl Klenczar.

Útočník, kterým byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák, v sobotu vjel autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Glówny, kde začal střílet do lidí.

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Poté z místa ujel, ale dvojice policistů ho dopadla, když narazil do jiného auta. Při přestřelce ho pak postřelili a sami skončili zranění v nemocnici.

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