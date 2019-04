Krátce před masakrem na Srí Lance. Kamera zachytila, jak útočník vstupuje do kostela

Veřejná kamera zachytila zřejmě jednoho z útočníků, kteří se v neděli odpálili v kostelech a mezinárodních hotelech na Srí Lance. Muž na záznamu vchází do plného kostela svatého Šebestiána ve městě Negombo jen chvíli předtím, než odjistí výbušninu a na místě zabije přes 50 lidí.

Muž v modré košili a s batohem na zádech prochází rušným náměstím. Na krátkou chvíli se zastaví u dvou postav: muže a malé holčičky. Pak pokračuje kolem davu lidí do kostela.

Svědek, u kterého se atentátník na chvíli zastavil, je podle všeho Dilip Fernando, jenž v pondělí stejnou situaci popsal novinářům z britského deníku The Guardian. Sám měl do kostela na mši namířeno, ale kvůli davu, který se v kostele tísnil, se na poslední chvíli rozhodl jít jinam. "Spatřil jsem mladého muže s těžkým batohem. Cestou kolem nás se dotkl hlavy mé vnučky," vylíčil Fernando. "Byl to ten atentátník."

"Nebyl rozrušený ani vystrašený. Byl tak klidný," popsal.

Atentátník zachycený na kameře byl jedním ze sedmi teroristů, kteří se na Velikonoční neděli během jedné hodiny odpálili u kostelů a mezinárodních hotelů na Srí Lance.

Výbušniny umístěné na jejich tělech zabily 321 lidí a 500 jich zranily. Srílanské bezpečnostní služby údajně dostaly varování o blížícím se útoku už před dvěma týdny. Zabránit masakru se jim ale nepodařilo.

Podívejte se na souhrnné video k útoku na Srí Lance: