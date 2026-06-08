Útočník pobodal šest lidí na nádraží Penn Station v New Yorku, policie ho zadržela

Útočník v neděli večer místního času pobodal šest lidí na newyorském nádraží Penn Station, zranění jednoho z nich jsou vážná. Policie podezřelého zadržela, píší agentury s odvoláním na úřady. Násilný incident na jednom z nejrušnějších dopravních uzlů v zemi se stal v době, kdy se New York chystá na dvě velké sportovní akce - finále basketbalové ligy NBA a fotbalové mistrovství světa.
Útok se odehrál kolem 19:00 (pondělí 1:00 SELČ). Úřady podle agentury AP zatím neuvedly podrobnosti o okolnostech incidentu a nesdělily ani, zda si pachatel oběti vybral náhodně. Finanční kontrolor města New York Mark Levine na sociální síti X napsal, že zřejmě útočil psychicky narušený bezdomovec.
Zdravotníci na místě ošetřili jednoho člověka s vážnými zraněními, dva lidi se středně vážnými a dva s lehkými zraněními. Všichni byli převezeni do nemocnice Bellevue. Další zraněný, jehož stav nebyl bezprostředně znám, byl převezen do jiného zařízení.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani na X poděkoval policii a záchranářům za rychlý zásah. „Myslím na všechny zraněné, jejich blízké a všechny, které tento nepřijatelný akt násilí zasáhl,“ uvedl.
Americký prezident Donald Trump se v pondělí (v noci na úterý SELČ) plánuje zúčastnit zápasu NBA v aréně Madison Square Garden na Manhattanu, která se nachází přímo nad Penn Station. Na zápas ho pozval miliardář James Dolan, majitel New York Knicks. Ti se utkají se San Antonio Spurs.
Mohlo by vás také zajímat: Někteří účastníci zimní koulovačky v parku Washington Square se dostali do konfliktu s policií.
Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila, hlavně díky autoprůmyslu a elektrovýrobě
Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 1,5 procenta, po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila růst z 0,9 procenta v březnu. Zvýšení výroby podpořily hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem se průmyslová produkce zvýšila o 1,4 procenta.
Země EU dodává Rusku klíčovou surovinu, která pomáhá zabíjet na Ukrajině
Z Irska se do Ruska ve velkém vyváží klíčová surovina potřebná pro výrobu zbraní. Ostrovní země na firmu, která ji exportuje, zatím sankce nechystá. To ale vadí ukrajinským diplomatům.
ŽIVĚ Izrael v noci útočil na Írán, údery byly zřejmě odvetou za nedělní útoky Teheránu
Izrael oznámil v noci na pondělí údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech včetně Teheránu, píší agentury. Izraelské údery potvrdily i íránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o dalších raketách vypálených směrem na izraelské území z Íránu a Jemenu. Izraelské údery byly zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu.
Vietnamští rodiče neřeknou „mám tě rád“. Lásku vyjadřují jinak, říká mladá generace
Vyrůstali na pomezí dvou kultur, zatímco rodiče pracovali od rána do večera. Dnes druhá generace Vietnamců splynula s českou společností. Komunita není jen o večerkách, není homogenní, řekla podnikatelka Thuy Duong Trinh, jež se podílí na výstavě Little Hanoi, Next Generation. „Chtěli jsme ukázat rozmanitost, příběhy jsou klíčem k pochopení naší generace,“ dodal Duc Anh Le, šéf spolku Viet Up.
Menšík se posunul o deset míst, polská senzace skoro o stovku. Siniaková drží trůn
Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.