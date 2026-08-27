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Zahraničí

Útočník na škole nedaleko Berlína zabil svou přítelkyni. Policie ho zadržela

ČTK
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Na škole nedaleko Berlína ve čtvrtek útočník zabil dva lidi. Podle regionálního listu Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) zaútočil 19letý mladík na svou 18letou bývalou přítelkyni, která zranění podlehla.

Policie, Německo, německá policie, kontrola
Útočník během čtvrtečního útoku zabil dva lidi, včetně své přítelkyně.Foto: Shutterstock
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Obětí činu byl podle listu i 30letý muž, který chtěl útoku zabránit. Útočníka policisté zadrželi.

Čin se odehrál na škole v obci Gosen-Neu Zittau, která leží těsně za hranicí německého hlavního města ve spolkové zemi Braniborsko.

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Podle mluvčího policejního ředitelství záchranáři do školy vyrazili kolem 13:45. Policisté okolí školy uzavřeli.

Podle vyšetřovatelů další nebezpečí nehrozí. Jednatel společnosti, která školu provozuje, Michael Kunz listu MAZ řekl, že výuka se v pátek konat nebude. Škola ale zůstane otevřená pro žáky, kteří by chtěli přijít.

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