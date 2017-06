Pachatelé teroristických útoků v Íránu předtím bojovali v Sýrii za Islámský stát

před 51 minutami

Pět mužů, kteří provedli středeční teroristické útoky v Teheránu, bojovalo dříve v řadách organizace Islámský stát (IS) v Iráku a Sýrii. Oznámilo to íránské ministerstvo pro tajné služby. Bilance atentátů na budovu parlamentu a mauzoleum zakladatele islámské republiky ajatolláha Rúholláha Chomejního vzrostla podle íránských úřadů na 17 mrtvých, přes 40 lidí bylo zraněno. Není ale jasné, zda jsou do tohoto počtu zahrnuti i atentátníci. Úřady uvedly, že všichni útočníci byli íránští státní příslušníci a že všichni byli při útocích zabiti. Islámský stát se k odpovědnosti za útoky přihlásil. Podle agentury Reuters byl středeční útok prvním, ke kterému se v Íránu přihlásil IS.

