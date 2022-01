"Jsou to jen kamínky." Při tragédii na brazilském jezeře zemřelo 10 lidí

Deset lidí zahynulo poté, co se na brazilském jezeře Lago de Furnas zřítila část útesu na rekreační lodě. Dalších 32 turistů bylo při nehodě na jihovýchodě země zraněno. Videa kolující po internetu ukazují okamžik, kdy se skála oddělí od útesu, padá na plavidla a vytvoří obří vlnu.

"Ten kus spadne," je slyšet ženu na videozáznamu. "Vypadněte odtamtud," varuje podle serveru BBC další účastník, než se útes zřítí na lodě.

Andréia Mendonçaová vypověděla, že varovala kapitána své lodi, když viděla drolící se kameny. "Podívala jsem se nahoru na skálu a tam padaly kamínky. Dokonce jsem to řekla lodivodovi a on prohlásil, že to nic není, jen pár kamínků. Když jsem se podívala znovu, už padala ta obrovská skála," citoval její slova server Daily Mail.

Neštěstí se stalo ve státě Minas Gerais kolem sobotního poledne místního času. Skála se ulomila po několik dní trvajících deštích. "Padající kameny zasáhly tři plavidla," řekl novinářům poručík Pedro Aihara.