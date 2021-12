Střelba na střední škole v americkém Michiganu má čtvrtou oběť. Je jí 17letý chlapec

Úterní střelba na střední škole v americkém státě Michigan má čtvrtou oběť na životě. Informují o tom americká média. Patnáctiletý chlapec střílel na své spolužáky a vyšetřovatelé se snaží objasnit motiv jeho chování. Mladík, který je nyní ve vazbě, s úřady nespolupracuje. Vyšetřovatelé zkoumají záznamy z bezpečnostních kamer a analyzují texty, které chlapec před střelbou napsal.

Oběťmi střelby jsou 16letý Tate Myre, 14letá Hana St. Julianaová, 17letá Madisyn Baldwinová a nově také 17letý Justin Shilling. Učitel a sedm dalších studentů bylo zraněno, stav tří studentů je velmi vážný. Je mezi nimi i 14letá dívka, která byla po operaci připojena k plicnímu ventilátoru.

Jméno podezřelého úřady nezveřejnily, jelikož je mladistvý. Ke střelbě na střední škole v obci Oxford zhruba 70 kilometrů severně od Detroitu podle dosavadních zjištění použil pistoli, kterou v pátek koupil jeho otec. Chlapec zveřejňoval na sociálních sítích její fotografie a zkoušel s ní střílet, uvedl šerif Michael Bouchard.

Střelec vypálil nejméně 30 ran

"Je jasné, že přišel s cílem zabíjet," uvedl Bouchard v rozhovoru s televizí CNN. "Střílel do lidí zblízka, často do hlavy a hrudníku… Šlo o naprosto chladnokrevné vraždy," poznamenal šerif. Dodal, že střelec vypálil nejméně 30 ran.

Vyšetřovatelé podle Boucharda nyní zkoumají útočníkovy texty, které obdrželi během noci a které obsahují "některé z jeho myšlenek". Zároveň analyzují videa z bezpečnostních kamer.

"Nemůžeme získat motiv od podezřelého, kterého máme ve vazbě, ale myslíme si, že máme způsob, jak získat spoustu podpůrných informací o tom, jak a proč k tomu došlo," poznamenal šerif.

Střelec byl podle šerifova úterního sdělení vyzbrojen poloautomatickou pistolí a třemi zásobníky na 15 nábojů. V době zatčení bylo ve zbrani sedm ostrých nábojů.

Podezřelý byl odzbrojen a vzat do vazby několik minut po začátku střelby. S vyšetřovateli hovořit odmítl, když si jeho rodiče najali právníka a odmítli umožnit úřadům, aby syna vyslechly, uvedl Bouchard.

"Člověk, který má největší přehled o motivu, nemluví," řekl šerif.

Bouchard uvedl, že si není vědom toho, že by podezřelý student druhého ročníku střední školy měl v minulosti problémy se zákonem. Dodal, že vyšetřovatelé zatím neviděli nic, co by naznačovalo, že by chlapec měl v minulosti kázeňské problémy. Podle šerifa úřady prohledaly chlapcův domov a zabavily jeho mobilní telefon.

Šerif zároveň poznamenal, že se díky rychlému zákroku policie podařilo zabránit ještě větším ztrátám na životech. Strážci zákona na místo podle něj dorazili za několik minut a šli rovnou za zvukem střelby. Útočník se jim vzdal na chodbě. Přesný sled událostí před úterní střelbou zatím nebyl zcela objasněn. Podle policie si ale student zbraň do školy patrně přinesl v batohu.

Žalobci rozhodnou, jaká obvinění vznést a zda by se s podezřelým mělo zacházet jako s dospělým, nebo jako s mladistvým, řekl šerif. Podezřelý nebyl zraněn a je pod dozorem ve zvláštní cele v záchytném zařízení pro mladistvé.