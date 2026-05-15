Utekli za lepším do Ruska před zlou EU. Skončili v drsném vězení

Dva Evropané přešli v zimě po zamrzlém jezeře do Ruska s vírou v lepší život. Místo azylu je však čekala vazba v nechvalně proslulém pskovském vězeňském hradu, psychiatrické posudky a tvrdé vystřízlivění z představ o zemi, do níž chtěli utéct. Investigace serveru Mediazona a deníku Eesti Ekspress teď odhaluje jejich identitu i okolnosti podivného útěku přes hranici. Navíc nejsou jediní.
Na konci ledna se na sociální síti Facebook objevila fotografie s velice stručným popisem. „Přesně. :D:D:D:D:D.“ Její autor předtím využil silných mrazů a přešel hranici přes Teplé jezero (součást hraničního Pskovsko-Čudského jezera) z Estonska do Ruska.
Zároveň jej zachytily bezpečnostní kamery estonské policie a pohraniční stráže. Na druhém břehu vyfotil hraniční ceduli a zveřejnil další fotku. Na ruské straně se mu podařilo ujít asi 80 metrů, než ho zadrželi tamní pohraničníci.
O týden později, v noci 1. února, vstoupil na jezerní led další muž. Pohraničníci se na místo vydali na sněžných skútrech a objevili stopy vedoucí do Ruska. Následně ruští pohraničníci informovali estonskou stranu o Estonci, který překročil hranici bez dokladů. Oba muži v Rusku požádali o mezinárodní ochranu. Tu nedostali, místo toho je soud poslal do vazby.
Novináři z ruského exilového serveru Mediazona a estonského deníku Eesti Ekspress teď vypátrali totožnost obou mužů a přišli s detaily toho, o koho se jedná a co se vlastně odehrálo.
Randův boj proti bizarnímu spiknutí
Prvnímu muži novináři ve svém vyprávění změnili jméno na Rando, jeho příběh ale ověřili i díky komunikaci s příbuznými. Zjistili, že 42letý muž byl několikrát odsouzen za rvačky v opilosti, krádeže a ozbrojené loupeže. Jednou bez zjevného důvodu napadl cizího člověka v nákupním centru a udeřil ho do obličeje.
„Rando“ byl několikrát hospitalizován na psychiatrické klinice, jednou tam strávil více než dva roky. Občas se zdálo, že se jeho život obrací k lepšímu – dokud nepřestal brát léky. Poté se jeho stav opět zhoršil.
Byl přesvědčen, že v Estonsku dochází k sexuálnímu zneužívání lidí se speciálními potřebami a že stát to kryje. Točil o tom videa a jeho monology postupně nabraly proruský tón: Rando slíbil, že až „přijdou Rusové“, předá důkazy o zločinech spáchaných „estonskou rasou“. A také prohlásil, že se vydá do Ruska.
V současné době je držen ve vazební věznici v ruském Pskově. Není známo, jak se s tamními podmínkami vyrovnává. Na dopis Mediazony za něj odpověděl spoluvězeň, který napsal, že Randovi byl přidělen „státní zástupce“. Estonec jej prý také požádal ho o „krabičku cigaret, čaj, cukr, zápalky a kávu“ a aby kontaktoval jeho přátele s tím, že mají „vložit peníze na účet vazební věznice“.
Danila prohlásili Rusové za šílence
Identitu druhého muže novináři také znají, z etických důvodů mu ale říkají Danil. Nikdo neví, proč se rozhodl odejít do Ruska, ani jeho matka. Podle ní si „Danil“ s sebou nevzal žádné věci ani doklady; jeho mobilní telefon a cestovní pas zůstaly doma na stole. Naposledy se viděli 29. ledna, tedy tři dny před přechodem hranice.
V posledních letech se „Danil“ čím dál více uzavíral do sebe a jeho matka v rozhovoru s novináři nedokázala jmenovat nikoho, s kým se stýkal, kromě příbuzných. Mladík, který se narodil a vyrůstal v Estonsku, nemluvil estonsky, což mu ztěžovalo hledání zaměstnání. Podle jeho matky začal po poslední ztrátě zaměstnání mluvit o přestěhování do Ruska. To mu rozmlouvala, on se ale nakonec rozhodl jít.
Na dopisy reportérů „Danil“ odepsal až s odstupem. Oznámil, že i s „kolegou“ podstoupili psychiatrické vyšetření. „Prohlásili mě za šíleného nebo duševně nemocného, s čímž naprosto nesouhlasím,“ napsal Mediazoně.
„Už před delší dobou jsem slyšel, že v Rusku existuje program přesídlování, tedy že lidé odcházejí žít do Ruska,“ píše dále. S tím, že je na samotce a trpí kvůli zimě a myším. Naděje na azyl a v budoucnu i na ruské občanství se prý ovšem nevzdává.
Vazební věznice, kde se oba muži nacházejí, má označení SIZO-1 a přezdívá se jí také Pskovský vězeňský hrad. Je to jedna z nejstarších věznic v Rusku.
„Okna cel v této budově z počátku 19. století jsou umístěna nad úrovní hlavy, takže se k nim nedá přiblížit a podívat se ven. Ale stejně není moc důvodů dívat se z okna: jedna mříž před oknem, uvnitř cely, dvě za oknem a zvenčí – je to docela úchvatná podívaná. Okna mají asi půl krát půl metru a mezi mřížemi je malý čtvereček světla,“ popisuje pro Novuju Gazetu svou celu pskovský politik Lev Šlosberg.
Rusko láká i Čechy a Slováky
Není to přitom jediný případ, kdy se občané zemí Evropské unie vydali hledat štěstí do Ruska. Podobnou situaci zažil na jaře roku 2023 muž ze Slovenska, který si sbalil věci do batůžku, navlékl neopren a pokusil se proplavat přes hraniční řeku Narvu z Estonska do Ruska.
Místo štěstí na něj ale podobně jako na Danila s Randem čekali pohraničníci, o dva dny později skončil ve vazbě. „Nechtěl jsem jít po mostě (Narvu a Ivangorod spojuje most - pozn. red.), protože by estonští pohraničníci odevzdali údaje Slovensku. Mým cílem bylo požádat o azyl na hraničním přechodu v Ivangorodě,“ vysvětloval následně v Rusku.
Už léta snil o životě v Rusku, které je podle něj lepší než Evropská unie. „V Evropě neexistuje svoboda projevu, všechno se amerikanizuje,“ prohlásil.
Rusové ale jeho lásku neocenili a obvinili jej z nelegálního překročení hranic, kdy mu hrozilo až šest let ve vězení. Nakonec dostal jen malou pokutu a strávil dva měsíce ve vazbě. To jej z lásky k Rusku vyléčilo.
Deník Aktuálně.cz také v minulém roce popsal případ Čecha Jakuba Jurčagy, který v Rusku žil více než deset let a nakonec vstoupil i do řad ruské armády. Když ale Jurčagu poslali na Ukrajinu, byl při jednom z útoků zajat. Poté se prý rozhodl změnit strany a podle posledních informací by měl nyní bojovat za Ukrajinu v Ruském dobrovolnickém sboru.
