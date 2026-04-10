Útěk německého neonacisty skončil v Česku. Trest chtěl obejít změnou pohlaví

Případ patrně nejznámějšího německého neonacisty Svena Liebicha, dnes známého pod jménem Marla-Svenja Liebichová, loni v létě obletěl média i sociální sítě. Odsouzený extremista měl tehdy nastoupit k výkonu trestu. Před nástupem si ale úředně změnil pohlaví, a měl tak zamířit do ženské věznice. Tam se ale nedostavil a od té doby byl na útěku. Nakonec ho v obci Krásná u Aše dopadli čeští policisté.
Liebich byl v malé obci v Karlovarském kraji zadržen ve čtvrtek na základě evropského zatykače detektivy z oddělení cíleného pátrání, známými jako „lovci lebek“. Podle deníku BILD měl Liebich na sobě při zatčení mužské oblečení a oholenou hlavu. Při zásahu se navíc pokusil policistům uprchnout.
„Nyní bude zahájeno formální vydávací řízení s cílem předat odsouzeného z Česka do Německa. To však může trvat několik dní až týdnů,“ uvedl vrchní státní zástupce Dennis Cernota.
Pětapadesátiletý neonacista ze saského Halle byl na útěku už od loňského srpna, kdy se nedostavil k výkonu 18měsíčního trestu. Ten mu v roce 2023 soud uložil za podněcování k nenávisti, urážky a pomluvu.
Z kritika „genderové ideologie“ ke změně pohlaví
Liebich byl známý jako výrazná postava neonacistické scény v Sasku-Anhaltsku a působil v organizaci Blood & Honour. Během veřejných vystoupení opakovaně provokoval a dopouštěl se nenávistných výroků, mimo jiné i posměšků na adresu takzvané „genderové ideologie“.
Když loni na sociálních sítích oznámil, že nastupuje do výkonu trestu, vzbudilo pozornost především to, kam byl zařazen. Liebich totiž paradoxně před nástupem do vězení využil nového zákona o sebeurčení, změnil si pohlaví na ženské a přijal jméno Marla-Svenja. Díky tomu měl zamířit nikoli do mužského, ale do ženského zařízení v Chemnitzu.
Do vězení však nikdy nenastoupil a více než půl roku byl na útěku. Spekulovalo se, že mohl uprchnout do Ruska, odkud by se pokusil získat politický azyl ve Spojených státech, kde je přístup k verbálním deliktům volnější. Nakonec byl ale dopaden prakticky na česko-německé hranici.
Naposledy Liebich uvedl, že se již neidentifikuje jako žena, ale jako nebinární osoba, tedy mimo tradiční binární systém pohlaví. Aby však mohl tuto změnu oficiálně zaregistrovat, musel by se pravděpodobně osobně dostavit na příslušný úřad.
Jak funguje německý zákon o sebeurčení?
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Jeho cílem bylo odstranit diskriminační podmínky, jež trans a nebinární lidé museli dosud splňovat. Do té doby bylo nutné doložit změnu pohlaví dvěma psychologickými posudky, často spojenými s intimními otázkami, a celý proces stál i několik tisíc eur. Nová úprava to zrušila.
Od předloňského podzimu tak může každý člověk starší 14 let nahlásit na německé matrice změnu pohlaví a jména pouhým čestným prohlášením. Není potřeba operace ani hormonální léčba – jde o formální úkon. Zákon umožňuje změnu provádět jednou ročně, celkový počet změn však omezen není.
