Utajované ztráty americké armády? Pentagon zamlčel desítky zraněných po íránských útocích

Americké ministerstvo obrany nezveřejnilo informace o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na americké cíle v Jordánsku. Podle deníku The New York Times (NYT) útoky poškodily také několik vojenských vrtulníků. Pentagon tvrdí, že mlčení chrání bezpečnost operací. Kritici ale oponují, že vláda omezuje informace o skutečném průběhu konfliktu.
Americká armáda podle několika představitelů citovaných listem The New York Times nezveřejnila podrobnosti o následcích íránských útoků na základny v Jordánsku.
Tři údery, které se odehrály ještě před pátečním útokem, při němž zemřeli dva američtí vojáci, měly zranit desítky příslušníků armády a poškodit několik vrtulníků.
Pentagon tvrdí, že zveřejnění podrobností by mohlo ohrozit další operace a pomoci Íránu při plánování útoků raketami a drony. Kritici ale upozorňují, že vláda zároveň omezuje informace o skutečném průběhu konfliktu.
Velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) po obnovení bojů oznámilo odvetné údery na íránské vojenské cíle kvůli útokům na lodě v Hormuzském průlivu. Íránské útoky na americké základny v regionu ale ve svých vyjádřeních nezmínilo.
Po smrti dvou vojáků v Jordánsku a dalšího v Iráku vzrostl počet zabitých amerických příslušníků na 17. Dalších více než 420 vojáků utrpělo zranění, uvádějí oficiální údaje.