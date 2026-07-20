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Zahraničí

Utajované ztráty americké armády? Pentagon zamlčel desítky zraněných po íránských útocích

CENTCOM zahájil dne 20.7. 2026 v 19:00 ET novou vlnu útoků proti Íránu.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Americké ministerstvo obrany nezveřejnilo informace o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na americké cíle v Jordánsku. Podle deníku The New York Times (NYT) útoky poškodily také několik vojenských vrtulníků. Pentagon tvrdí, že mlčení chrání bezpečnost operací. Kritici ale oponují, že vláda omezuje informace o skutečném průběhu konfliktu.

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Americká armáda podle několika představitelů citovaných listem The New York Times nezveřejnila podrobnosti o následcích íránských útoků na základny v Jordánsku.

Tři údery, které se odehrály ještě před pátečním útokem, při němž zemřeli dva američtí vojáci, měly zranit desítky příslušníků armády a poškodit několik vrtulníků.

Americký ministr války Pete Hegseth během tiskové konference informoval o průběhu úderů na Írán.
Americký ministr války Pete Hegseth během tiskové konference informoval o průběhu úderů na Írán.Foto: Reuters

Pentagon tvrdí, že zveřejnění podrobností by mohlo ohrozit další operace a pomoci Íránu při plánování útoků raketami a drony. Kritici ale upozorňují, že vláda zároveň omezuje informace o skutečném průběhu konfliktu.

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Velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) po obnovení bojů oznámilo odvetné údery na íránské vojenské cíle kvůli útokům na lodě v Hormuzském průlivu. Íránské útoky na americké základny v regionu ale ve svých vyjádřeních nezmínilo.

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Po smrti dvou vojáků v Jordánsku a dalšího v Iráku vzrostl počet zabitých amerických příslušníků na 17. Dalších více než 420 vojáků utrpělo zranění, uvádějí oficiální údaje.

Explosions at an unknown location, during what U.S. Central Command says are strikes on Iran
Neznámý cíl zasažen během amerických úderů na Írán. Záběr z videa zveřejněného americkým Centrálním velitelstvím (CENTCOM) ukazuje zasaženou vojenskou techniku.Foto: Centcom
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