Ustupuje Evropa Rusku a je v úpadku? Podívejte se na debatní klub Majdan exkluzivně na Aktuálně.cz

Jsou revoluce odsouzeny ke zklamání a později k diktatuře? Proč někteří Evropané věří, že je Evropa v úpadku? Ustupuje Západ Rusku? A může země, jako je Ukrajina, budovat demokracii a prosperitu, když je ve válce? Na Aktuálně.cz začíná prvním dílem exkluzivně Evropský debatní klub Majdan. Videozáznam unikátní diskuse politiků a intelektuálů z několika zemí, pořádané Českým centrem Kyjev. Diskuse například o taktice a propagandě Putinova Ruska, o korupci a oligarchii na Ukrajině, o nacionalismu v Polsku a Maďarsku, o krizi liberální demokracie v Česku a na Slovensku.

Kyjev - S moderátorem a známým slovenským novinářem Štefanem Hríbem hovoří poslankyně ukrajinského parlamentu a jedna z hlavních postav revoluce na Majdanu Svitlana Zališčuková, běloruský opoziční politik Anatolij Ljabedzka, český prezidentský kandidát Marek Hilšer.

Dále bývalý maďarský ministr zahraničí Géza Jeszenszky, současný šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin, vedoucí delegace Evropské unie na Ukrajině Hugues Mingarelli, polský spisovatel a autor knihy Tajná historie Slovanů Ziemowit Szczerek a ukrajinský filozof a esejista Volodymyr Jermolenko.

Svitlana Zališčuková

Ukrajinská novinářka, politička a aktivistka, narozena v roce 1982. Iniciovala řadu významných občanských kampaní, od roku 2014 je poslankyní ukrajinského parlamentu. O rok dříve se stala jednou z hlavních postav Euromajdanu, tzv. ukrajinské Revoluce důstojnosti. Její poslanecká aktivita zahrnuje organizaci kampaní zaměřených na demokratizaci společnosti, bezpečnost nebo boj s korupcí.

Angažuje se v oblasti lidských práv, staví se proti diskriminaci menšin, zejména za genderovou a LGBT rovnost. V souvislosti s těmito tématy je spoluautorkou více než třiceti návrhů zákonů. Pravidelně přispívá do světových médií: The New York Times, Le Monde, Bild, Le Temps, Open Democracy aj.

Anatol Ljabedzka

Běloruský politik, předseda Spojené občanské strany Běloruska, narozen v roce 1961. Je jedním z nejvýznamnějších kritiků běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ljabedzkova vytrvalá opozice proti režimu vedla ke vzrůstajícím konfrontacím s běloruskými autoritami a k perzekuci: byl mnohokrát zatčen a také napaden neznámými maskovanými muži.

K jednomu z jeho četných zatčení došlo poté, co hovořil na půdě Senátu USA a na setkání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v říjnu 1999. Je autorem knihy 108 dní & nocí ve věznici KGB: deník Anatola Ljabedzky, politického rukojmího.

Marek Hilšer

Český lékař, vědec, pedagog a občanský aktivista. Ročník 1976, vystudoval mezinárodní vztahy a všeobecné lékařství na Fakultě sociálních věd a lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na téže univerzitě nyní působí jako pedagog a vědecký pracovník, zaměřuje se na boj s rakovinou. Jako dobrovolník se v letech 2011 a 2012 zúčastnil humanitární lékařské mise v rovníkové Africe.

Výrazně se angažuje v občanském životě: protestoval např. proti proruským postojům českého prezidenta Zemana v otázce ruské agrese na Krymu či sám kandidoval na prezidenta České republiky, v prezidentských volbách v roce 2018 skončil jako pátý s téměř půl milionem hlasů.

Géza Jeszenszky

Maďarský politik, historik, vysokoškolský pedagog, narozen 1941. Patnáctiletý se zúčastnil maďarského povstání proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci, v roce 1987 se stal jedním ze zakladatelů konzervativní opoziční strany Maďarské demokratické fórum. Jako ministr zahraničí ve vládě Józsefa Antalla se po roce 1990 podílel na rozpuštění Varšavské smlouvy a na procesu maďarské transformace.

Během jeho působení se Maďarsko připojilo k Radě Evropy, k Visegrádské skupině a podepsalo asociační dohodu s EU. Byl maďarským velvyslancem v USA, později v Norsku. Je autorem četných publikací o historii, zahraniční policie a mezinárodních vztazích, přednáší na univerzitách po celém světě.

Pavlo Klimkin

Ukrajinský diplomat a politik, od roku 2014 ministr zahraničí Ukrajiny ve vládě Volodymyra Hroismana. Vystudoval fyziku a matematiku, krátce působil jako vědecký pracovník v kyjevském institutu E. O. Patona. Od 90. let pracoval na ukrajinském ministerstvu zahraničí, působil na ambasádách v Německu a ve Velké Británii.

V letech 2010-2012 byl jako náměstek ministra zahraničí Azarovovy vlády a šéf ukrajinské delegace klíčovou osobností v procesu vyjednávání Ukrajiny a EU o asociační dohodě. V letech 2012-2014 byl velvyslancem v Německu.

Hugues Mingareli

Od roku 2016 je vedoucím delegace EU na Ukrajině. Na přelomu 70. a 80. let pracoval jako finanční analytik, v 80. letech působil jako ředitel auditu strukturálních fondů Evropského účetního dvora a Evropského rozvojového fondu, od 90. let pracoval v Evropské komisi. Jako ředitel Evropské agentury pro obnovu měl na starost pomoc EU Kosovu, Srbsku, Černé Hoře a Makedonii.

V rámci Generálního ředitelství pro vnější vztahy Evropské komise působil ve funkci ředitele pro východní Evropu, Kavkaz a Střední Asii (2002-2007) a ředitele pro Blízký východ a jižní pobřeží Středozemního moře (2007). V letech 2007 až 2010 dohlížel na tyto regiony jako zástupce generálního ředitele Evropské komise pro východní Evropu, Kavkaz, Střední Asii, severní Afriku a Blízký východ.

Ziemowit Szczerek

Polský spisovatel, novinář a překladatel zabývající se problematikou regionalismu ve střední a východní Evropě. Narodil se roku 1978 v Radomi, vystudoval práva a politologii. Píše prózu, je fanouškem moderních dějin střední Evropy a gonzo žurnalistiky.

Jeho knihy Přijde Mordor a sežere nás aneb Tajná historie Slovanů (2013) nebo Tetování s tryzubem (2015) byly nominovány na nejprestižnější polskou literární cenu Nike a přeloženy do ukrajinštiny, ruštiny, maďarštiny, češtiny a angličtiny. Autor mnoha rozhovorů, reportáží a povídek. Do polštiny přeložil mj. esej "otce gonzo žurnalistiky" Huntera S. Thompsona The Kentucky Derby Is Decadent And Depraved.

Volodymyr Jermolenko

Přední ukrajinský filozof a esejista, studoval na Kyjevsko-mohyljanské akademii v Kyjevě, na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Vysoké škole sociálních studií v Paříži. V roce 2009 obhájil filozofickou disertaci O moderním a antimoderním ve filozofii Waltera Benjamina, v roce 2011 graduoval s politologickou disertací Dvě epochy kontrarevoluční filozofie: Kontrarevoluční myšlení ve Francii (1789-1830) a v Rusku (1905-1939). Přednáší na Kyjevsko-mohyljanské akademii, pracuje jako novinář a současně působí jako angažovaný expert v nevládní organizaci Internews Ukraine.

Jako filozof se věnuje reflexi moderny a antimoderny, tématu individuality a svobody, přibližuje ukrajinskému publiku formou esejů důležité francouzské myslitele 20. století. V době Revoluce důstojnosti začal být aktivní jako bloger. Jeho eseje byly přeloženy do ruštiny, polštiny, češtiny, francouzštiny, angličtiny, němčiny a holandštiny. V roce 2017 vydal román Lovec oceánů: Odysseův příběh.