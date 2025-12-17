Ústavní soud zastavil Ficův zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Oznámil to ústavní soud. Jeho rozhodnutí uvítala opozice, která soudu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona.
Výhrady vůči němu měla také Evropská komise (EK), slovenský generální prokurátor i slovenský prezident Peter Pellegrini. Ministerstvo vnitra vyjádřilo přesvědčení, že ústavní soud zákon po jeho přezkoumání ponechá v platnosti.
"Je to dobrá zpráva pro spravedlnost na Slovensku. Zákon o zrušení úřadu a jeho nahrazení novým nebude platit do doby, než ústavní soud přezkoumá jeho soulad s ústavou," uvedla v prohlášení místopředsedkyně poslaneckého klubu nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Zuzana Števulová.
Opozice už dříve tvrdila, že kabinet premiéra Roberta Fica chtěl na základě uvedeného zákona ovládnout úřad, se kterým se dříve dostalo do sporu ministerstvo vnitra. To se s úřadem soudí kvůli pokutám, které dostalo za to, že v minulosti bez souhlasu úřadu postavilo mimo službu skupinu stíhaných elitních policistů. Ti předtím získali postavení whistleblowera. Opoziční politici také tvrdili, že po vytvoření nového úřadu na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti klesne úroveň ochrany oznamovatelů a že nový zákon je mstou vlády vůči současnému úřadu.
"V rámci řízení u ústavního soudu se kvalifikovaně vyjádříme a jsme přesvědčeni, že ústavní soud potvrdí, že zákon je v pořádku a nabyde účinnosti," uvedlo v prohlášení slovenské ministerstvo vnitra, které zákon připravilo.
Normu schválil slovenský parlament hlasy poslanců vládní koalice minulý týden a následně také přehlasoval veto hlavy státu. Prezidentská kancelář tehdy poukázala kromě jiného na vážné věcné připomínky k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešené výhrady ze strany Evropské komise s možnými následky pro Slovensko.
Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Dánská vláda navrhne zákaz nošení ženských muslimských oděvů burky a nikábu ve školách a univerzitách. Chce tak rozšířit již platný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti, který vychází ze zákona platného od roku 2018.
Izraelské jednotky ve středu minometem zasáhly obytnou palestinskou oblast v Pásmu Gazy, a to navzdory křehkému příměří, uvedla agentura AP. Podle zdravotníků bylo zraněno nejméně deset lidí. Armáda sdělila, že případ vyšetřuje a tvrdí, že se minomet odchýlil od původního cíle. Palba se odehrála v oblasti překračující takzvanou žlutou linii vymezenou mírovou dohodou.
Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.
„Je to skvělý chlap, ale o Rusku nevěděl zhola nic,“ prohlásil americký prezident Donald Trump na setkání diplomatů v Bílém domě u příležitosti židovského svátku chanuka. Nejmocnější muž světa mluvil o svém zvláštním vyslanci Stevu Witkoffovi, kterého pověřil vyjednáváním o míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Slovensko po letech příprav a výběru lokality ve sředu v Bratislavě odstartovalo výstavbu nové velké národní nemocnice civilně-vojenského charakteru, v jejíž veřejné části bude na 1270 lůžek.