16. 5. Přemysl
Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti

Matyáš Zrno

Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.

Ruský letoun Berijev Be-200Foto: wikipedia
Z trosek letadla na ploše je patrné, že trup stroje byl v důsledku požáru po zásahu ukrajinským dronem kompletně zničen. Pro Rusko je to velká ztráta.

Moderní letoun z půlky devadesátých let je ve světě známý především jako špičkový hasičský letoun (dokáže za letu nabrat z hladiny až 12 tun vody za 14 vteřin), ale ruská armáda ho využívá pro specifické vojenské účely.

Cenný letoun Be-200 je kompletně zničený v levé části snímku. Napravo od něj stojí nepoškozená stíhačka SU-33Foto: AviVector

Monitoruje pohyb lodí a ponorek v Černém a Azovském moři, zachraňuje sestřelené piloty nebo posádky potopených lodí (dokáže přistát na rozbouřeném moři) a především – měl nahradit zničené letouny včasné výstrahy Berijev A-50.

Když totiž Ukrajinci začátkem roku 2024 během pouhých dvou měsíců sestřelili dva ruské letouny včasné výstrahy A-50 (a další poškodili drony na letišti v Bělorusku), Kreml se ocitl v kritické situaci. Rusko ztratilo „oči“. Najednou nemělo jak navádět střely s plochou dráhou letu, jak včas detekovat ukrajinské stíhačky F-16 a jak ukrajinské rakety a drony.

Ukrajinské drony zaútočily i na vrtulník Ka-27, chráněný protidronovou sítí. Jak útok dopadl, není zatím známé. Foto: AviVector

Velení proto přišlo s nouzovým plánem: přestavět Be-200 na platformu včasného varování a protiponorkového boje. Letoun má totiž obrovský vnitřní prostor, kam se dají nainstalovat operátorské konzole, chladicí systémy pro radary a další elektroinstalace. Be-200 dokáže letět vysokou rychlostí 700 km/h a má dolet skoro 4000 kilometrů. A pokud by Ukrajinci třeba raketami ATACMS zničili přistávací dráhy na letištích na Krymu nebo v Krasnodarském kraji, Be-200 mohl jednoduše odstartovat z mořské hladiny.

A proč nemohou Rusové stroj nahradit? Be-200 létá na motorech Progress D-436, které se vyrábějí v ukrajinském Záporoží v závodě Motor Sič. Rusko sice mělo před začátkem války naskladněných několik málo kusů, ale ty spotřebovalo na údržbu stávající flotily a na rozestavěné kusy.

Spotlight Aktuálně.cz - Milan Mikulecký | Video: Tým Spotlight
People carry a body identified by mourners as Hamas commander al-Haddad

Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.

Americký prezident Donald Trump.

Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

