Úspěch ukrajinských dronů. Snímky odhalily totální zkázu na elitním ruském letišti

Je to klíčové ruské letiště pro bombardování ukrajinského vnitrozemí a slouží také jako hlavní výcvikové centrum námořního letectva – letecká základna Jejsk na pobřeží Azovského moře. Ukrajinským dronům se tam ale podařilo proniknout. Zničily unikátní obří proudový obojživelný letoun Be-200. Ruské námořnictvo ho mělo jen tři kusy a Rusové ho už nedokážou vyrábět.
Z trosek letadla na ploše je patrné, že trup stroje byl v důsledku požáru po zásahu ukrajinským dronem kompletně zničen. Pro Rusko je to velká ztráta.
Moderní letoun z půlky devadesátých let je ve světě známý především jako špičkový hasičský letoun (dokáže za letu nabrat z hladiny až 12 tun vody za 14 vteřin), ale ruská armáda ho využívá pro specifické vojenské účely.
Monitoruje pohyb lodí a ponorek v Černém a Azovském moři, zachraňuje sestřelené piloty nebo posádky potopených lodí (dokáže přistát na rozbouřeném moři) a především – měl nahradit zničené letouny včasné výstrahy Berijev A-50.
Když totiž Ukrajinci začátkem roku 2024 během pouhých dvou měsíců sestřelili dva ruské letouny včasné výstrahy A-50 (a další poškodili drony na letišti v Bělorusku), Kreml se ocitl v kritické situaci. Rusko ztratilo „oči“. Najednou nemělo jak navádět střely s plochou dráhou letu, jak včas detekovat ukrajinské stíhačky F-16 a jak ukrajinské rakety a drony.
Velení proto přišlo s nouzovým plánem: přestavět Be-200 na platformu včasného varování a protiponorkového boje. Letoun má totiž obrovský vnitřní prostor, kam se dají nainstalovat operátorské konzole, chladicí systémy pro radary a další elektroinstalace. Be-200 dokáže letět vysokou rychlostí 700 km/h a má dolet skoro 4000 kilometrů. A pokud by Ukrajinci třeba raketami ATACMS zničili přistávací dráhy na letištích na Krymu nebo v Krasnodarském kraji, Be-200 mohl jednoduše odstartovat z mořské hladiny.
A proč nemohou Rusové stroj nahradit? Be-200 létá na motorech Progress D-436, které se vyrábějí v ukrajinském Záporoží v závodě Motor Sič. Rusko sice mělo před začátkem války naskladněných několik málo kusů, ale ty spotřebovalo na údržbu stávající flotily a na rozestavěné kusy.
Mohlo by vás zajímat: Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
Poslední ze strůjců masakru je mrtev. Izrael zabil šéfa ozbrojeného křídla Hamásu
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.
Vešel dovnitř, pak už ho nikdo neviděl. Pařížský soudce otevírá kauzu novináře zavražděného na konzulátě
Pařížský soudce bude vyšetřovat vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátě v Istanbulu. Informovala o tom v sobotu agentura AFP, která se odvolává na své zdroje.
Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana však zůstává otevřené
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu
Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.
Poprask v NHL. Vegas čelí kvůli trenéru Tortorellovi tvrdému trestu
Vegas Golden Knights přišli o volbu ve druhém kole letošního draftu NHL za porušení mediálních pravidel po postupu přes Anaheim Ducks ve druhém kole play off. Informoval o tom web zámořské ligy.