Usměvavý trpitel, vynálezce hlavolamů i vnadná modelka. Maďaři hledají nového prezidenta

Po dubnových volbách, které v Maďarsku uťaly 16letou éru Viktora Orbána, zažívá země politický ruch. Nový premiér Péter Magyar zahájil rozsáhlé reformy. Rozhodl se také zapojit veřejnost do výběru nové hlavy státu. Maďarský internet nyní zaplavila vlna lidové tvořivosti, v níž se vedle seriózních kandidátů prosazují také kulturisté nebo „hvězdy“ různých reality show či známých internetových memů.
V neoficiálních online anketách a na sociálních sítích s přehledem boduje penzionovaný inženýr András Arató. Svět ho zná pod přezdívkou Hide the Pain Harold, tedy jako muže, jehož křečovitý úsměv zlidověl po celém světě jako symbol předstíraného štěstí.
Jak popisuje deník Guardian, mezi dalšími favority maďarských uživatelů se objevuje nositelka Nobelovy ceny za chemii Katalin Karikóová, vynálezce slavného hranatého hlavolamu Ernő Rubik nebo modelka značky Victoria’s Secret Barbara Palvinová.
„Politika je samozřejmě vážná věc, ale je tu i prostor pro trochu humoru a pocit svobody, který část Maďarska po posledních 16 letech konečně cítí,“ vysvětluje Eszter Jámborová, autorka internetového obsahu zaměřená na sexuální výchovu, která své sledující na Instagramu rovněž vyzvala k nominacím.
Cesta k hledání nového prezidenta se otevřela poté, co Magyarova vláda prosadila ústavní dodatek, na jehož základě v červenci předčasně skončil dosavadní prezident Tamás Sulyok, spojený s bývalou vládní stranou Fidesz. Magyar následně ve videu na Facebooku vyzval občany, osobnosti i nevládní organizace: „Pojďme rozhodnout společně.“
Ovšem ještě předtím, než se veřejná debata stihla rozvířit, Magyar necelých 24 hodin po své výzvě oznámil, že na post hlavy státu navrhl šachovou velmistryni Judit Polgárovou.
Krok vyvolal vlnu kritiky za ukvapenost a nerespektování slíbeného postupu. Sama Polgárová nabídku odmítla. Premiér se následně za „chybu v komunikaci“ omluvil, incident ho však v průzkumech stál tři procenta preferencí.
Sám Magyar zdůrazňuje, že nový maďarský prezident musí být přísně nestranický. V zákulisí už proto vedl jednání s vážnějšími kandidáty – například s uznávaným historikem Ignácem Romsicsem nebo právníkem Botondem Fülöpem, který pomohl rozkrýt pedofilní skandál kolem udílení milostí, jenž v roce 2024 stál křeslo tehdejší prezidentku Katalin Novákovou.
Definitivní slovo bude mít parlament, kde má Magyarova vládní strana Tisza pohodlnou ústavní většinu. Navrhnout a zvolit novou hlavu státu musí poslanci do 19. srpna. Bývalá vládní strana Fidesz se volby odmítá zúčastnit s tím, že odvolání prezidenta Sulyoka bylo protiprávní.
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