Uškrtila své tři malé děti, lidé jí ale fandí. V USA probíhá ostře sledovaný soud

Ve Spojených státech právě probíhá ostře sledovaný soudní proces. V něm se má rozhodnout, zda šestatřicetiletá Lindsay Clancyová věděla, co dělá, když uškrtila své tři malé děti. Případ silně rozdělil americkou veřejnost a dokonce i soudní porotu, která se už týden nedokáže shodnout na verdiktu. Podle médií nyní jediný porotce nesouhlasí se zbylými jedenácti.
Jádrem procesu přitom není spor o to, zda obžalovaná děti zabila. To nepopírá ani její obhajoba.
Clancyová přiznává, že v roce 2023 v suterénu svého domu uškrtila pětiletou Coru, tříletého Dawsona a osmiměsíčního Callana. Poté se pokusila o sebevraždu, následkem čehož ochrnula od pasu dolů.
Porota nyní rozhoduje o tom, zda za své jednání může být trestně odpovědná. Její obhájce totiž tvrdí, že v době vražd trpěla těžkou poporodní psychózou a nebyla schopna správně vnímat realitu ani kontrolovat své jednání.
Spor o příčetnost
Žalobci naopak oponují, že Clancyová dobře věděla, co dělá, a čin plánovala. Tvrdí mimo jiné, že otce dětí a svého tehdejšího manžela před vraždami posílala vyřizovat různé pochůzky, aby v době činu nebyl doma. Zpochybňují také závažnost jejího následného pokusu o sebevraždu.
Ve státě Massachusetts, kde soud probíhá, přitom platí, že je na žalobci, aby v podobných případech „nad rozumnou pochybnost“ dokázal, že obžalovaná byla trestně odpovědná. V řadě jiných států přitom bývá důkazní břemeno naopak na obhajobě, která musí nedostatek trestní odpovědnosti prokázat.
Rozhodující otázkou, která rozděluje porotce, je duševní stav Clancyové v okamžiku činu a to, zda byla schopna pochopit, co dělá, včetně protiprávnosti takového jednání.
Právě na tom se nedokáže shodnout dvanáctičlenná soudní porota ani americká veřejnost, píše například agentura Reuters.
Porotci už dvakrát soudci Williamu Sullivanovi oznámili, že nejsou schopni se shodnout. Ve čtvrtek se situace vyhrotila natolik, že předseda poroty soudci oznámil, že jeden z porotců se podle něj neřídí jeho pokyny týkajícími se takzvané „rozumné pochybnosti“.
Patová situace a jeden porotce proti všem
Soudce si následně všechny porotce postupně předvolal a v soukromí se jich ptal, zda jsou schopni jeho instrukce dodržovat. Znovu jim také vysvětlil, co přesně znamená rozhodování „nad rozumnou pochybnost“, a poslal je zpět k jednání.
Obhájce Clancyové však následně požádal, aby byl dotyčný „blokující porotce“ z případu vyloučen. Tvrdil, že odmítá postupovat podle zákona a soudcových pokynů. I když nebylo zveřejněno, jaký názor zastává většina porotců, vzhledem k protestu obhajoby je možné předpokládat, že až na blokujícího kolegu se porotci přiklánějí k uznání nepříčetnosti Clancyové.
Soudce Sullivan nicméně zmíněného porotce vyloučit odmítl. „Nemyslím si, že je správné, abych se přiklonil na jednu či druhou stranu probíhajícího jednání poroty,“ vysvětlil soudce.
Soudní porota se tak nyní nachází v patové situaci. Pro odsouzení musí být její verdikt jednomyslný. Pokud se jí nepodaří najít shodu, může soudce vyhlásit zmateční řízení a celý proces by tím skončil bez verdiktu.
„Já jsem Lindsay,“ tvrdí podporovatelky
Případ od začátku vyvolává mimořádný zájem americké veřejnosti. Proces je vysílán v přímém přenosu a soudní síň zaplňují novináři i diváci. Veřejnost se zároveň rozdělila v otázce, zda má být Clancyová považována za vražedkyni, nebo především za ženu, jejíž jednání bylo důsledkem těžké psychické poruchy.
Případ vyvolal neobvykle silnou vlnu podpory. Před soud dorazily stovky lidí, většinou žen, které si oblékly růžové oblečení a držely transparenty s nápisy „Věřte jí“, „Potřebovala pomoc“, „Já jsem Lindsay“ nebo „Mír pro Lindsay“.
Mnohé podporovatelky říkají, že se s obžalovanou ztotožňují, argumentují vlastními zkušenostmi s psychickými problémy. V Clancyové vidí především ženu, kterou zradil systém péče o duševní zdraví, píše například americký server The Atlantic.
Na sociálních sítích pak někteří rozebírají detaily procesu a dokonce zpochybňují verzi obžaloby a hledají jiné viníky – třeba jejího bývalého manžela a otce zabitých dětí Patricka Clancyho.
Druhá strana se pak zdá méně organizovaná. Ve čtvrtek americká stanice CBS News například uvedla, že jedna žena v černém se před soudem dostala do sporu se skupinou žen v růžovém. Uvedla, že černou si oblékla kvůli „pohřbu“ tří dětí.
Někteří lidé jsou pak pobouřeni tím, že před soudem i ve veřejném prostoru vzniklo téměř fanouškovské hnutí, které „z obžalované dělá celebritu“, což vnímají jako nebezpečné, uvedl třeba bulvární deník The Sun.
Pokud Clancyovou porota nakonec uzná trestně odpovědnou, hrozí jí podle Reuters doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Pokud naopak uzná její nepříčetnost, nemusí to automaticky znamenat její návrat na svobodu.
V případě, že odborné vyšetření označí Clancyovou za nebezpečnou pro okolí, může soud nařídit její umístění do psychiatrického zařízení.
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