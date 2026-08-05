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Zahraničí

USA zrušily vízum brazilské velvyslankyni. Dostane ho, až stát uzná amerického velvyslance

ČTK

Spojené státy zrušily vízum brazilské velvyslankyni v zemi poté, co Brazílie odmítla formálně uznat jmenování amerického velvyslance a nevydala víza dvěma americkým představitelům. Informovaly o tom agentury AP a Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele.

U.S. President Donald Trump visits Michigan
Americký prezident Donald Trump.Foto: Reuters – Carlos Osorio
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Ambasadorka Maria Luiza Ribeirová přišla o vízum, ale nemusí okamžitě opustit Spojené státy, uvedl zmíněný zdroj. Vízum dostane zpět, jakmile Brazílie uzná amerického velvyslance, dodal činitel.

Americký prezident Donald Trump nemá se svým brazilským protějškem Luizem Ináciem Lulou da Silva příliš dobré vztahy a Lula má obavy, že Trump bude před říjnovými prezidentskými volbami podporovat jeho soka Flávia Bolsonara, jehož otcem je da Silvův předchůdce v úřadu a Trumpův spojenec Jair Bolsonaro.

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Právě kvůli blížícím se volbám se podle některých médií koncem července brazilská vláda rozhodla nevydat víza dvěma předním činitelům americké diplomacie. Úřady měly podle listu The Washington Post obavy, že by se mohli pokusit zpochybnit výsledky voleb.

Rodina Bolsonarů má četné vazby na Trumpovu administrativu. Donald Trump, který byl během prezidentství Jaira Bolsonara jeho blízkým spojencem, v poslední době podpořil pravicové kandidáty také v prezidentských volbách v dalších latinskoamerických zemích, například v Argentině a Kolumbii.

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