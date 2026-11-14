USA zjišťovaly, zda by se Ukrajina vzdala Donbasu za členství v NATO, řekl Zelenskyj

Spojené státy se tento týden při rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války dotazovaly ukrajinské strany, zda by se Kyjev byl ochoten vzdát Donbasu výměnou za členství v Severoatlantické alianci, uvedl podle tiskových agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky, předložil by tuto otázku k referendu.
„Američané položili otázku: 'A když Ukrajina vstoupí do NATO, odejde z Donbasu?' To se stalo poprvé,“ citovala Zelenského agentura Ukrinform.
Ukrajina podle něj s partnery jedná o „komplexním bezpečnostním balíčku“, který by zahrnoval konkrétní bezpečnostní záruky ze strany NATO a Evropské unie, silnou ukrajinskou armádu s odpovídajícím počtem vojáků, dodávky zbraní, finanční podporu na stanovenou dobu a také plán obnovy Ukrajiny podložený penězi z jasně určených zdrojů.
„Pokud nám americká strana spolu s dalšími členy NATO potvrdí právě toto, zeptám se na názor naší společnosti: přijmeme to, nebo ne?“ řekl Zelenskyj s tím, že Ukrajina teď potřebuje konkrétní návrhy, které ale zatím nemá. „Vše je stále předmětem jednání,“ dodal.
Předání východoukrajinského Donbasu, včetně části, kterou nemá Rusko pod kontrolou, patří k hlavním požadavkům Moskvy při jednáních o ukončení rusko-ukrajinské války. Zelenskyj v této souvislosti zdůraznil, že Moskvou okupovaná území nehodlá Ukrajina oficiálně uznat za ruská.
Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Dhabí spolu hovořili při třístranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropané byli sice přítomni, ale jednali pouze s delegacemi Ukrajiny a USA na okraj hlavních rozhovorů. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté se v Dublinu sešli se Zelenským.
Zelenskyj po jednáních v Dublinu uvedl, že mezi nejdůležitější výsledky rozhovorů v Abú Dhabí patří dohoda o rozsáhlé výměně válečných zajatců, shoda na pokračování jednání o ukončení války a zapojení evropských zástupců do vyjednávání.
Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina v sobotu rovněž uvedl, že považuje za nebezpečné diskutovat o nové bezpečnostní architektuře v Evropě ještě před ukončením rusko-ukrajinské války a navíc bez zástupců Evropy. Toto téma by se podle něj nemělo stát hlavním bodem programu jednání. Snahy Moskvy o otevření otázky přítomnosti sil NATO na východním křídle aliance, zejména amerických vojáků, podle něj vyvolávají znepokojení. Odmítl také možnost, že by Ukrajina v rámci možných dohod vyhlásila neutralitu.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí. Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
Ukrajina požádala o vstup do NATO v září 2022, několik měsíců po zahájení ruské invaze. Kyjev považuje členství za nejspolehlivější bezpečnostní záruku, jeho přijetí ale nemá podporu všech 32 členských zemí aliance. Americký prezident Donald Trump v minulosti členství Ukrajiny v NATO opakovaně odmítl. Kyjev proto jednal s USA a dalšími partnery o alternativních bezpečnostních zárukách, které by se podobaly článkům 4 a 5 Severoatlantické smlouvy, avšak bez plného členství v alianci.
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