USA: Tálibán chce jednat s Kábulem. Ve hře je ukončení 16 let trvající války

před 1 hodinou

Washington/Kábul - Spojené státy zaznamenaly projevy zájmu ze strany Tálibánu o možnost jednání s Kábulem, které by mohlo ukončit šestnáct let trvající válku v zemi. Při cestě na předem neohlášenou návštěvu Afghánistánu to americkým novinářům řekl ministr obrany USA Jim Mattis. Jednání bez předběžných podmínek navrhl minulý měsíc Tálibánu afghánský prezident Ašraf Ghaní.

"V Tálibánu jsou malé skupiny, které se o to začínají zajímat nebo které projevily zájem jednat. Nemusí to znamenat, že jde o celý Tálibán. Existují ale složky Tálibánu s jasným zájmem hovořit s afghánskou vládou," poznamenal šéf Pentagonu.

Ministr podle agentury Reuters připomněl, že USA v poslední době zvýšily pomoc afghánské armádě a výrazně posílily letecké útoky proti Tálibánu ve snaze přivést povstalce k jednacímu stolu. Cílem bylo podle Mattise přesvědčit rebely, že nemohou vyhrát.

Protivládní hnutí ale kontroluje velké oblasti země, v afghánském vedení nepanuje jednota a tisíce afghánských vojáků i civilistů každoročně umírají. Mírovou konferenci o Afghánistánu má koncem března hostit Uzbekistán. Očekává se, že její účastníci vyzvou k přímému jednání mezi ozbrojenými povstalci a vládou. Tálibán se ovšem jednání nejspíš nezúčastní a přímé rozhovory s Kábulem zatím odmítá. Nabídl místo toho jednání s USA.

Mattis naznačil, že americká vláda přímo jednat s Tálibánem nebude. "Chceme, aby úsilí o usmíření vedli a řídili Afghánci," konstatoval ministr. Cílem jeho cesty do Kábulu je prý jak posoudit situaci na bojišti, tak i seznámit se s kroky vedoucími k míru. "Jsou to pro mě téměř rovnocenné priority," řekl šéf Pentagonu.