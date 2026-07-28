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Zahraničí

USA zahájily přezkum své vojenské přítomnosti v Evropě, cíl je udržitelnější aliance

ČTK

Spojené státy v pondělí zahájily přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. V úterý o tom informovala agentura AFP. Americký ministr obrany Pete Hegseth v červnu oznámil svým protějškům v zemích Severoatlantické aliance, že USA takovou analýzu plánují.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Americký prezident Donald Trump opakovaně kritizuje evropské spojence za nedostatečné investice do armády. Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Hegsethův náměstek Elbridge Colby na síti X napsal, že jak ministr dříve uvedl, cílem je zajistit, aby se NATO rychle a nezvratitelně dostalo do stavu, kdy Evropa převezme hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu.

„Výsledkem této analýzy bude urychlení přechodu NATO k silnější, spravedlivější a udržitelnější alianci,“ uvedl Colby.

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Americký prezident Donald Trump opakovaně kritizuje evropské spojence za nedostatečné investice do armády. V posledních měsících jim vytýká i to, že podle něj neudělali nic, aby pomohli USA ve válce proti Íránu. V této souvislosti řekl, že Spojené státy na to nikdy nezapomenou. Šéf americké diplomacie Marco Rubio už dříve řekl, že po skončení války proti Íránu budou muset USA své vztahy s NATO přehodnotit.

AFP připomenula, že USA již Evropanům sdělily, že omezí omezí své vojenské kapacity, které má vyčleněné pro případné operace NATO. Část těchto kapacit nicméně nebyla v Evropě umístěna.

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